Hyoran celebra classificação do Sport e projeta clássico contra o Santa Cruz: "Jogo diferente de todos"

O Sport entrou em campo na noite da última quarta-feira pela Copa do Nordeste e venceu o CRB pelo placar de 2 a 1, garantindo uma vaga antecipada nas quartas de finais da competição.

"Fizemos um jogo bastante intenso e, com o apoio maciço do nosso torcedor, conquistamos um importante resultado que nos deu essa classificação antecipada à próxima fase. Feliz por ter entrado e contribuído com meus companheiros", revelou o meio-campista Hyoran.

Se fez gol, tem que dar entrevista sim! ? Parabéns por ter marcado mais um. Sábado tem mais e a torcida tá convocada! pic.twitter.com/bNXIKImP1v ? Sport Club do Recife (@sportrecife) March 6, 2025

Sem tempo para comemorar, o Sport já se prepara para o clássico contra o Santa Cruz, neste sábado, válido pelo jogo de ida das semifinais do estadual. A bola rola às 16h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

"Clássico é um jogo diferente de todos, ainda mais se tratando de um confronto que vale vaga na grande final do estadual. Nosso time já está se preparando da melhor maneira possível e tenho certeza de que, mais uma vez, nosso torcedor vai comparecer e fazer a diferença para que a gente consiga conquistar um grande resultado", finalizou o jogador.