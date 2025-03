Roma e Lazio sofrem, mas começam com vitória na disputa das oitavas de final da Liga Europa

Roma e Lazio são eternos rivais, mas nesta quinta-feira as duas equipes italianas obtiveram resultados históricos pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa com direito a gols no acréscimo. A Roma venceu em casa o Athletic Bilbao, de virada, por 2 a 1, mesmo placar da Lazio, na República Checa, diante do Viktoria Plenz.

Com um gol do atacante usbeque Shomurodov, aos 49 minutos do segundo tempo, a Roma venceu o Athletic Bilbao. As duas equipes voltam a se enfrentar semana que vem na Espanha.

Iñaki Williams, com muito oportunismo, abriu o placar para a equipe espanhola aos cinco minutos do segundo tempo. O empate da Roma veio aos 11 com Angeliño, após bela jogada de Çelik pela direita. O gol da vitória italiana saiu aos 49, com belo chute de Shomurodov.

Na República Checa, a Lazio também teve de lutar muito. O Viktoria Plenz desperdiçou muitas oportunidades e viu Romagnoli abrir o placar para os visitantes, aos 18 minutos de jogo. Os anfitriões foram empatar com Durosimni, aos oito da etapa final. O gol do triunfo da Lazio foi de Isaksen, aos 53, com uma bela virada.

Outra equipe a vencer fora de casa foi o Eintracht Frankfurt, ao bater o holandês Ajax por 2 a 1. Brobbey fez o gol holandês, aos dez minutos do primeiro tempo, enquanto Larsson, aos 27, e Skhirl, aos 25 do segundo, levaram o time alemão à vitória.

Já o norueguês Bodo/Glimt não deu chance ao grego Olympiakos e marcou 3 a 0, com gols de Tzolakis e Waarst (2), abrindo boa vantagem para o duelo de volta.