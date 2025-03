João Fonseca bate britânico Jacob Fearnley e vai à segunda rodada em Indian Wells

Nesta quinta-feira, pela primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, a sensação brasileira João Foseca estreou com vitória. O tenista superou o britânico Jacob Fearnley por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 6/3, e avançou à próxima fase do torneio disputado nos Estados Unidos.

Agora, na segunda rodada, João Fonseca terá um desafio ainda maior pela frente. Convidado para o torneio, o jovem brasileiro enfrentará o experiente britânico Cameron Norrie, atual cabeça de chave número 3 de Indian Wells.

No primeiro set, João Fonseca começou impondo seu ritmo e explorando bem as subidas à rede. Com saques eficientes e boas devoluções, o brasileiro quebrou o serviço de Fearnley e rapidamente abriu vantagem. Sem dar muitas chances ao adversário, João Fonseca fechou o set em 6/2 com uma performance segura e agressiva.

O segundo set teve uma reviravolta, com Jacob Fearnley reagindo de forma contundente. O britânico elevou seu nível de jogo, sacou com mais precisão e forçou erros de João Fonseca, que teve dificuldades para manter o ritmo. Dominando os pontos e aproveitando os erros do brasileiro, Jacob Fearnley devolveu o placar com um convincente 6/1, levando a partida para o terceiro set.

No set decisivo, os tenistas protagonizaram uma disputa equilibrada, com games longos e momentos de tensão. O britânico chegou a liderar, mas João Fonseca demonstrou resiliência e quebrou o serviço do adversário na reta final. Com um saque aberto no match point e uma curtinha precisa para definir a partida, o brasileiro fechou o set em 6/3, garantindo a vitória por 2 a 1.