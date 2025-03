Barueri vence Abel Moda e garante quarta vitória seguida na Superliga Feminina

Nesta quinta-feira, Barueri seguiu embalado na Superliga Feminina e conquistou sua quarta vitória consecutiva ao bater o Abel Moda Vôlei por 3 sets a 0. Em partida válida pela 20ª rodada, a equipe comandada por Wagão teve um ataque eficiente e superou o adversário com parciais de 25/22, 25/21 e 25/18, em Brusque (SC).

Diante do resultado, o Barueri se isolou na sétima posição da Superliga, com 25 pontos. Já o Abel Moda, que buscava sua segunda vitória na competição, segue na lanterna e está matematicamente rebaixado para a Superliga B.

Nas próxima partida, o Barueri encara o Pinheiros, em casa. O Abel Moda Vôlei, por sua vez, enfrentará o Dentil Praia Clube, fora de casa.

O JOGO

O confronto teve momentos de oscilação, com o Barueri abrindo vantagem no primeiro set, mas permitindo a reação do Abel Moda, que chegou a liderar a parcial antes da equipe paulista fechar em 25/22.

No segundo set, o Brusque começou melhor e manteve a liderança até o 12º ponto, quando o Barueri reagiu com sete pontos consecutivos, virando o jogo e vencendo por 25/21. No terceiro e último set, o time paulista dominou a maior parte do tempo e confirmou a vitória por 25/18.