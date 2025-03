Palmeiras é favorito, mas jogo está mais para o São Paulo, diz Ilsinho

Apesar de o Palmeiras entrar na semifinal contra o São Paulo como favorito, o jogo se desenha para uma vitória apertada da equipe tricolor, opinou Ilsinho, na Live do Clube, nesta quinta (6).

O comentarista apontou que o esquema com três zagueiros e o espírito de superação são fatores que pesam para o lado são-paulino.

O Palmeiras é favorito, olhando para o cenário hoje, mas sinceramente eu acho que o jogo está mais para o São Paulo. Esse esquema favorece muito. [...] O Palmeiras chega em melhor momento, mas o espírito de superação mais valioso é do São Paulo. É o time que compete mais, que batalha mais. [...] O Palmeiras vai para jogar: se deu certo, deu; se não der, não deu.

Ilsinho

Três zagueiros e competição: Ilsinho dá fórmula para SPFC parar Vitor Roque

O São Paulo deve escalar três zagueiros e Enzo Díaz para parar o ataque palmeirense — que pode contar com o reforço de Vitor Roque — na semifinal, projetou Ilsinho.

Se o São Paulo propuser para o Palmeiras o que o Novorizontino propôs para o São Paulo - não dar espaço e fazer falta na dúvida. Se trouxer isso a campo - e normalmente traz contra o Palmeiras, entra a 200% -, parar as jogadas, compete todo mundo junto, o Vítor Roque, que é um baita jogador, não vai arrumar nada com os três ali atrás.

Ilsinho

