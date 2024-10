'Invisível'. Jornal espanhol relata sumiço de Endrick no Real Madrid

O jornal espanhol As analisa a atual situação de Endrick no Real Madrid e o coloca 'fora do mapa' no clube merengue.

O que aconteceu

O jornal publicou uma reportagem com o título 'Endrick fica invisível', avaliando o sumiço do atacante de 18 anos nas últimas partidas. Em outra chamada da matéria no site, o título aparece como 'Endrick, fora do mapa'.

O último jogo disputado por Endrick até o momento foi sua estreia pelo Real Madrid como titular, contra o Lille, na Champions, em 2 de outubro. O jovem não é utilizado por Carlo Ancelotti por opção técnica há quase um mês -ou quatro jogos.

Aos poucos o 'Efeito Endrick' vai se tornando invisível aos olhos de Ancelotti e Dorival [Júnior], depois de duas partidas estelares em 2024, ambas pelo Real Madrid e pela [seleção] pentacampeã mundial

O As aponta o início 'avassalador' de Endrick em Madri, com gols em suas estreias no Campeonato Espanhol (contra o Valladolid) e na Liga dos Campeões (contra o Stuttgart). Ressalta também que o ex-palmeirense briga por posição com gente grande, como Vini Jr., Mbappé, Rodrygo e Bellingham.

O jornal destaca, porém, que 'não se sabe nada do atacante' desde a 'fatídica noite em solo francês' em que 'deveria ter passado a bola a Bellingham', diante do Lille.

Porém, ele não desiste: não buscará sair no mercado de inverno [europeu]. Aceita o desafio e sabe que trabalhando e se esforçando em Valdebebas é onde mais tarde ganhará minutos em campo. Ele tem 12 chutes a gol em apenas 107 minutos que disputou, com dois gols e deixando uma sensação de perigo cada vez que chega à área. Quer deixar de ser 'invisível' e voltar a ajudar o seu Real Madrid

141 minutos em 9 jogos

Endrick atuou em nove partidas pelo Real Madrid e, ao todo, soma 141 minutos jogados. O atacante começou apenas uma partida como titular e entrou no final da maior parte das partidas em que atuou. Seus adversários foram: Real Valladolid, Las Palmas, Betis, Real Sociedad, Espanyol, Alavés e Atlético de Madri, pelo Campeonato Espanhol, além de Stuttgart e Lille, na Champions League.

O brasileiro marcou dois gols até aqui e ambos foram em estreias nas competições que o Real disputa. O primeiro saiu aos 41 minutos da segunda etapa do duelo contra o Real Valladolid, pelo Campeonato Espanhol. Já o segundo foi em partida pela Champions League, quando saiu do banco e marcou aos 35 minutos da etapa complementar contra o Sttutgart.

O Real Madrid volta a campo na próxima terça-feira (5) para o duelo contra o Milan, pela Champions. Por ser um duelo de peso, Endrick deverá começar no banco e estar à disposição de Carlo Ancelotti caso o confronto exija maior força ofensiva. A oportunidade do camisa 16 pode vir com a lesão de Rodrygo, que deverá desfalcar a equipe.