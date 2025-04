Com a participação de tenistas de 12 países, ITF W35 de Leme tem início nesta terça-feira

Depois de São Paulo, o Circuito de Tênis Profissional chega a Leme, no interior paulista, para a realização do ITF W35, no Clube de Campo Empyreo. A chave principal do torneio feminino tem início nesta terça-feira, com a participação de tenistas de 12 países - Argentina, Bolívia, Brasil, Bulgária, Chile, Equador, Estados Unidos, Itália, México, Peru, Polônia e Rússia -, que estarão em busca dos 35 pontos no ranking profissional, além da premiação total de US$ 30 mil.

O Brasil já tem garantido na chave principal sete jogadoras: Carol Meligeni, Ana Candiotto, Gabriela Cé e Thaisa Pedretti, que entraram diretamente, além de Maria Fernanda Lopes, Carolina Bohrer Martins e Sofia Perovani, que receberam wild cards (convites) da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Paulista de Tênis.

O número de brasileiras na chave deve aumentar com a finalização do qualifying nesta terça-feira, a partir das 10h (de Brasília).

Carol Meligeni chega em Leme embalada pelo vice-campeonato do W35 de São Paulo. A campeão no torneio de São Paulo, a italiana Miriana Tona, também está confirmada em Leme. Além de Carolina Bohrer, que foi finalista na chave de duplas ao lado da norte-americana Lilian Poling. As duas repetem a parceria em Leme.

Das brasileiras, apenas as paulistas Sofia Perovani e Thaisa Pedretti estreiam nesta terça-feira. Perovani joga não antes de 12h30 contra a boliviana Noelia Zeballos Melgar, enquanto Pedretti encerra a programação do dia, não antes das 18h30, contra a russa Alisa Oktiabreva.