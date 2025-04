Brasileirão 2025: veja onde assistir ao vivo aos jogos da 4ª rodada

Do UOL, em São Paulo

A abertura da quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025 acontece na noite de hoje. O Ceará recebe o Vasco, no Castelão, às 21h30 (de Brasília). Outros nove jogos serão disputados entre amanhã e quinta-feira.

O que aconteceu

Ceará x Vasco terá transmissão ao vivo do Grupo Globo. Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view) transmitem o confronto.

A programação do Amazon Prime (streaming) no meio de semana terá Internacional x Palmeiras. O duelo ocorre amanhã, às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Record (TV aberta) e CazéTV (YouTube) dividem a transmissão de Corinthians x Fluminense amanhã, às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Premiere também exibe a partida.

Os jogos da Globo (TV aberta) vão ser exibidos amanhã, às 21h30. Para o Rio de Janeiro e outras praças, o jogo transmitido será Flamengo x Juventude. No mesmo horário para São Paulo e demais praças, a emissora irá disponibilizar Santos x Atlético-MG. Vitória x Fortaleza terá exibição para o Nordeste.

Os jogos do Brasileirão podem ser assistidos ao vivo em diferentes plataformas. São seis opções disponíveis para os torcedores:

Globo (TV aberta) - 2 jogos por rodada, com divisão por praças

Record (TV aberta) e CazéTV (YouTube) - 1 jogo por rodada

Sportv (TV fechada) - 2 jogos por rodada

Premiere (pay-per-view) - 9 jogos por rodada, com 4 exclusivos

Amazon Prime (streaming) - 1 jogo exclusivo por rodada

Onde assistir aos jogos da 4ª rodada do Brasileirão 2025

Terça-feira (15/4)

21h30 - Ceará x Vasco - sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Quarta-feira (16/4)

18h30 - Botafogo x São Paulo - Premiere (pay-per-view)

19h - Mirassol x Grêmio - Premiere (pay-per-view)

19h - Sport x Red Bull Bragantino - Premiere (pay-per-view)

19h30 - Corinthians x Fluminense - Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

19h30 - Internacional x Palmeiras - Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)

21h30 - Flamengo x Juventude - Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

21h30 - Santos x Atlético-MG - Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

21h30 - Vitória x Fortaleza - Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

Quinta-feira (17/4)