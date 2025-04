Estêvãodependência? Palmeiras mostra vida sem joia e Abel já tem substituto

Uma das grandes preocupações do torcedor do Palmeiras após a temporada frustrante no ano passado foi o nível de dependência da equipe do garoto Estêvão para chegar às vitórias. Foi graças ao garoto de 17 anos que o Alviverde sonhou com o título do Brasileirão até a última rodada.

Mas isso não está se repetindo em 2025 — há pouco meses de a joia se despedir rumo ao Chelsea.

O que aconteceu

Estêvão só participou de um gol do Palmeiras nos últimos oito jogos. O garoto balançou as redes na vitória por 3 a 2 contra o Sporting Cristal na estreia da Copa Libertadores. Estêvão até deu uma assistência para Vitor Roque marcar um gol contra o Corinthians, mas a arbitragem anulou o gol após checagem no VAR.

Além disso, faz um bom tempo que Estêvão não entrega uma grande atuação — como acostumou o torcedor palmeirense na reta final de 2024. A última atuação decisiva de Estêvão pelo Palmeiras aconteceu no dia 1º de março, nas quartas de final do Paulistão, com dois golaços contra o São Bernardo. Nas finais do Estadual, ele foi totalmente anulado pelo lateral-esquerdo Fabrizio Angileri.

Abel Ferreira chegou a fazer uma cobrança pública a Estêvão após o jogo de ida da final do Paulistão por segurar demais uma bola ao invés de fazer o passe (cena que o garoto tem repetido nos jogos do Palmeiras).

Um contra-ataque nosso, poderíamos passar a bola [lance de Estêvão] para o lado e não passamos, demos o contra-ataque. O adversário quer bloquear os nossos melhores jogadores, faz parte do jogo. Ele [Estêvão] tem que arranjar soluções, nós também. Por exemplo, ele poderia passar a bola a alguém que está ao lado e preferiu ir para o '1 contra 3'. São decisões. Portanto, quando ele sabe que está marcado, não tem problema nenhum em dar a bola para outros.

Abel após o primeiro jogo da final do Paulistão

Estêvão foi fundamental para o Palmeiras na arrancada do Brasileirão do ano passado com 12 participações em gols nas últimas 14 rodadas do campeonato. O garoto marcou 8 gols e deu 4 assistências — carregou o time na reta final, apesar do título não ter se concretizado.

No ano passado, Estêvão disputou 45 jogos, marcou 15 gols e deu 10 assistências. Já em 2025 são 19 jogos, 6 gols e nenhuma assistência.

Abel já sabe o que fazer quando perder Estêvão

Abel Ferreira pediu a contratação de Facundo Torres justamente para ocupar a vaga que será deixada por Estêvão no lado direito do ataque. O jogador de 25 anos teve grande destaque no Orlando City atuando com liberdade na ponta direita. Foram três anos nos Estados Unidos com 123 jogos, 47 gols e 19 assistências (66 participações em gols).

O uruguaio é o titular pelo lado esquerdo improvisado e tem começado a engrenar com a camisa do Palmeiras. A expectativa é grande da comissão técnica para ver o que ele pode fazer jogando onde mais gosta.

Além disso, o deslocamento de Facundo para direita vai abrir uma lacuna no lado esquerdo, que já tem concorrentes fortíssimos: Paulinho e Maurício.

Raphael Veiga é outra opção na vaga de Estêvão. O meia sofreu uma luxação no ombro esquerdo no jogo contra o Cerro Porteño e Abel optou pela entrada de Felipe Anderson. Felipe foi deslocado para a ponta direita, e Estêvão fez a função de Veiga mais por dentro. No atual esquema que Abel coloca em prática, Veiga brigaria por posição com Estêvão.

A operação total por Estêvão foi fechada em 61,5 milhões de euros (R$ 359 milhões na época), acima do valor da multa rescisória, que era de 45 milhões de euros (R$ 262 milhões), acertada quando o jogador assinou o primeiro contrato profissional, em abril de 2023. Ele deixará o Palmeiras após o Super Mundial no meio do ano.