Sem tempo a perder! Após derrota em estreia, Pitbull mira vaga em card do UFC 317, em junho

Mesmo com a derrota em sua aguardada estreia no Ultimate, Patrício 'Pitbull' não pretende perder tempo. Após ser superado por decisão unânime por Yair Rodriguez no UFC 314, realizado no último sábado (12), em Miami (EUA), o ex-campeão duplo do Bellator revelou que saiu ileso da luta e já planeja voltar ao octógono ainda no primeiro semestre - mais precisamente na 'International Fight Week', tradicional semana de eventos promovida pela organização e programada nesta temporada para o dia 28 de junho, em Las Vegas.

Apesar do revés diante do número 5 do ranking dos pesos-penas (66 kg), o brasileiro - que fez sua estreia no Ultimate - foi bastante respeitado pela equipe do UFC e fez questão de agradecer pelo acolhimento. Na publicação, o veterano ainda parabenizou o mexicano Rodriguez e garantiu que está pronto para o próximo desafio.

"Obrigado, UFC, por tudo. Fui muito bem recebido, excelente tratamento de toda a equipe comigo, minha equipe e minha família. Ouvi dizer que a International Fight Week é incrível e o card ainda está aberto. Tenho alguns nomes em mente. Quem vocês gostariam de me ver enfrentando? Parabéns ao Yair Rodriguez, nos veremos de novo. Estou sem lesões e pronto para lutar a qualquer momento, UFC. Obrigado a todos os fãs, vou deixar vocês orgulhosos, podem contar com isso", publicou o brasileiro em sua conta no X (antigo Twitter).

Com 36 vitórias e 8 derrotas no cartel, Patrício Pitbull atravessa um momento instável na carreira, tendo perdido três de suas últimas quatro lutas. Ainda assim, o brasileiro de 37 anos segue mirando grandes compromissos e, ao que tudo indica, não pretende encarar sua passagem pelo Ultimate como um capítulo breve.

O que é a International Fight Week

A International Fight Week (ou Semana Internacional da Luta, em tradução livre) é uma das maiores e mais importantes celebrações do UFC ao longo do ano. Ela acontece tradicionalmente em Las Vegas (EUA), geralmente no final de junho ou início de julho, e reúne um grande evento recheado de estrelas do Ultimate. Em 2025, a data será celebrada com o UFC 317, que ainda não conta com suas atrações definidas pela empresa.

