Ceará x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro começa nesta terça-feira, com o confronto entre Ceará e Vasco da Gama. O Vozão recebe o Cruzmaltino na Arena Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

O Vasco encarar o duelo fora de casa com a confiança recuperada após duas vitórias consecutivas, sobre o Puerto Cabello, pela Sul-Americana, e sobre o Sport, pela terceira rodada do Brasileiro. O técnico Fábio Carille, entretanto, terá desfalques de peso em Fortaleza, especialmente no meio de campo e na zaga.

Preparação encerrada para enfrentar o Ceará ?? ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/u9A6W19nI6 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 14, 2025

Principal nome do elenco, o meia Philippe Coutinho será poupado por conta do controle de carga. Além dele, o volante Tchê Tchê não seguiu com a delegação por problemas particulares. Na defesa, Maurício Lemos e Lucas Oliveira apresentaram problemas físicos e o lateral Puma Rodriguez foi liberado para acompanhar o nascimento do filho.

O Ceará, por outro lado, chega para o confronto após sofrer a primeira derrota no Brasileirão. Fora de casa, o Vozão perdeu de virada para o Juventude, no último sábado. Com quatro pontos, o Alvinegro cearense aparece na oitava posição na tabela, enquanto o Vasco fecha o G4, com seis.

FICHA TÉCNICA



CEARÁ X VASCO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: Terça-feira, 15 de abril de 2025



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-FIFA) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-VAR-Fifa)

CEARÁ: Bruno Ferreira, Fabiano, Marllon, Éder e Willian Machado; Lourenço, Diego e Matheus Araújo; António Galeano, Pedro Raul e Aylon



Técnico: Léo Condé

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair e Dimitri Payet; Garré, Vegetti e Nuno Moreira



Técnico: Fábio Carille