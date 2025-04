Internacional x Palmeiras: saiba onde assistir ao duelo pela quarta rodada do Brasileirão

Nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Palmeiras visita o Internacional, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). A partida, que coloca frente a frente duas equipes invictas no Brasileirão, é válida pela quarta rodada do torneio.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do Amazon Prime Video, serviço de streaming. O torcedor pode, também, acompanhar o lance a lance detalhado aqui, no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O Palmeiras vem confiante após a vitória no Derby do último sábado sobre o Corinthians, na Arena Barueri. Com o resultado, o Alviverde terminou a terceira rodada do Brasileirão na segunda posição, ainda invicto, com sete pontos conquistados. Anteriormente, o time de Abel Ferreira empatou com o Botafogo (0 a 0) e venceu o Sport (2 a 1).

Desta forma, após um período em baixa e com oscilações, o clube paulista se reencontrou e igualou a maior sequência de vitórias desta temporada. Atualmente, o Verdão acumula quatro triunfos consecutivos e vê, contra o Internacional, a chance de atingir a maior série positiva de 2025.

O Internacional, por sua vez, aparece na sexta colocação da competição nacional com cinco pontos conquistados. No último compromisso, o Colorado empatou sem gols contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Nas rodadas iniciais, o time de Porto Alegre empatou com o Flamengo (1 a 1) e venceu o Cruzeiro (3 a 0).

Contra o Palmeiras, portanto, o Internacional, comandado por Roger Machado, quer manter a sequência invicta no Brasilirão e continuar no pelotão de frente da tabela.