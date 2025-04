Adversário do São Paulo na Copa do Brasil, Náutico anuncia a demissão do técnico Marquinhos Santos

Nesta segunda-feira, o Náutico anunciou a demissão do técnico Marquinhos Santos, que ocupava o cargo desde setembro de 2024. Além dele, o auxiliar técnico André Caldas também deixa o clube.

A demissão do treinador acontece após derrota para o Itabaiana, por 2 a 1, no último domingo, pela estreia na Série C do Campeonato Brasileiro.

O Clube Náutico Capibaribe vem a público comunicar o desligamento do técnico Marquinhos Santos e do seu auxiliar André Caldas. Wilson Júnior, auxiliar técnico da casa, comandará os treinos até a contratação de um novo profissional. Desejamos sucesso a ambos na sequência de suas...

Marquinhos Santos comandou a equipe pernambucana em 15 partidas, com oito vitórias, dois empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 57,7%.

Apesar do desempenho regular, a equipe sob o comando de Marquinhos venceu o Vitória e carimbou seu passaporte para a terceira fase da Copa do Brasil, onde enfrentará o São Paulo. O duelo de ida está marcado para o dia 30, enquanto a volta acontece no dia 21 de maio.

O Náutico volta aos gramados neste sábado, contra o Botafogo-SP, pela segunda rodada da Série C. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos.