50 anos do Spider! Relembre momentos marcantes de Anderson Silva

O brasileiro Anderson Silva, um dos principais representantes do MMA mundial, completa 50 anos nesta segunda-feira (14). Ex-campeão dos pesos-médios (84 kg) do UFC, o 'Spider' construiu uma trajetória marcada por títulos, recordes e momentos históricos que ajudaram a popularizar o esporte no Brasil e ao redor do mundo.

O lutador chegou ao UFC em 2006 já com experiência no cenário internacional, incluindo passagens por organizações como Pride, Cage Rage e Shooto. Em sua estreia na organização americana, nocauteou Chris Leben de forma contundente. Poucos meses depois, conquistou o cinturão dos médios ao vencer Rich Franklin, dando início a um reinado que duraria quase sete anos.

Durante esse período, Silva defendeu o título por dez vezes consecutivas - um recorde que perdurou por anos na divisão - e se destacou pelo estilo técnico, criativo e, muitas vezes, imprevisível. Suas vitórias sobre adversários como Dan Henderson, Forrest Griffin e Chael Sonnen ajudaram a consolidar sua imagem como um dos mais habilidosos lutadores da história do esporte.

O brasileiro também ostenta um dos recordes mais expressivos da história do UFC: a maior sequência de vitórias consecutivas dentro da organização. Entre 2006 e 2012, o brasileiro venceu 16 lutas seguidas, marca que permanece invicta até hoje. O feito reforça sua posição entre os nomes mais importantes da história do MMA.

Impacto no Brasil

Além dos feitos esportivos, Anderson teve um papel importante na ampliação da popularidade do UFC no Brasil. Sua luta contra Vitor Belfort, em 2011, foi amplamente divulgada no país e marcou um ponto de virada para a visibilidade do evento entre o público brasileiro. O nocaute com um chute frontal no queixo do compatriota é considerado um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira.

O combate contra Chael Sonnen, no UFC 117, também é frequentemente lembrado. Após perder os quatro primeiros rounds, Silva venceu por finalização no quinto, em uma das reviravoltas mais marcantes já vistas em lutas valendo cinturão.

Pós-UFC

Anderson deixou o cinturão em 2013 após ser derrotado por Chris Weidman. A partir daí, passou por um período de resultados irregulares até sua despedida do UFC em 2020. Ao longo da carreira, acumulou 34 vitórias, 11 derrotas e 1 "no contest" (luta sem resultado). Depois de sua saída do MMA profissional, ainda se aventurou no boxe, enfrentando nomes como Julio César Chávez Jr.

Reconhecido pelo UFC com uma vaga no Hall da Fama, 'Spider' mantém presença no esporte como figura de referência para novos atletas e segue sendo um dos nomes mais lembrados quando se fala em artes marciais mistas.

Spider no UFC

Vitória por nocaute no primeiro round contra Chris Leben

Vitória por nocaute no primeiro round contra Rich Franklin

Vitória por nocaute no segundo round contra Travis Lutter

Vitória por nocaute no primeiro round contra Nate Marquardt

Vitória por nocaute no segundo round contra Rich Franklin

Vitória por finalização no segundo round contra Dan Henderson

Vitória por nocaute no primeiro round contra James Irvin

Vitória por nocaute no terceiro round contra Patrick Cote

Vitória por decisão unânime contra Thales Leites

Vitória por nocaute no primeiro round contra Forrest Griffin

Vitória por decisão unânime contra Demian Maia

Vitória por finalização no quinto round contra Chael Sonnen

Vitória por nocaute no primeiro round contra Vitor Belfort

Vitória por nocaute no segundo round contra Yushin Okami

Vitória por nocaute no segundo round contra Chael Sonnen

Vitória por nocaute no primeiro round contra Stephan Bonnar

Derrota por nocaute no segundo round contra Chris Weidman

Derrota após quebrar a perna na revanche contra Chris Weidman

Luta sem resultado contra Nick Diaz

Derrota por decisão unânime contra Michael Bisping

Derrota por decisão unânime contra Daniel Cormier

Vitória por decisão unânime contra Derek Brunson

Derrota por decisão unânime contra Israel Adesanya

Derrota por nocaute no primeiro round contra Jared Cannonier

Derrota por nocaute no quarto round contra Uriah Hall

