Napoli bate o Empoli e segue vivo na disputa pelo título italiano

Nesta segunda-feira, o Napoli ganhou do Empoli, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. No Estádio Diego Armando Maradona, a equipe do técnico Antonio Conte garantiu a vitória por 3 a 0, com dois gols de Scott McTominay e um de Romelu Lukaku.

Com o resultado, o Napoli fica na vice-liderança da competição nacional, com 68 pontos, três a menos que a Inter de Milão. Já o Empoli é o primeiro time na zona de rebaixamento, no 19º lugar, com 24 pontos.

As duas equipes voltam a jogar neste final de semana, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. No sábado, o Napoli visita o Monza, às 13h (de Brasília). Já o Empoli recebe o Venezia, às 10h de domingo.

O jogo

Aos 18 minutos do primeiro tempo, Lukaku encontrou McTominay, que conduziu a bola até finalizar de fora da área e abrir o placar para o donos da casa.

No segundo tempo, com 11 minutos, em uma recuperação da posse no meio de campo, Mathías Oliveira passou para Lukaku marcar o segundo gol dentro da pequena área. Aos 16, o belga passou novamente para McTominay anotar o terceiro do Napoli.