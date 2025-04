Guilherme Arana tem lesão confirmada e vira desfalque do Atlético-MG

Nesta segunda-feira, o Atlético-MG confirmou que o lateral esquerdo Guilherme Arana sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. O atleta já iniciou tratamento na fisioterapia do clube.

No empate da equipe atleticana com o Vitória por 2 a 2 no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o atleta deixou o gramado aos 26 minutos do segundo tempo, com dores.

? DM Informa: O lateral-esquerdo Guilherme Arana teve confirmada uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, ocorrida na partida contra o Vitória, ontem, no Mineirão. O jogador já iniciou o tratamento na fisioterapia. Boa recuperação, craque! ???? pic.twitter.com/A1zulKo1lc ? Atlético (@Atletico) April 14, 2025

Arana se junta a outros seis jogadores que estão no departamento médico. São eles: o volante Alan Franco, o meio-campista Igor Rabello, e os atacantes Júnior Santos, Cadu, Caio Maia e Brahian Palacios.

Em 2025, o lateral entrou em campo 18 vezes e marcou um gol.

O Galo volta aos gramados nesta quarta-feira, contra o Santos, pela quarta rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.