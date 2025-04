Londrina vence o Ypiranga na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro

O Londrina venceu o Ypiranga por 3 a 1 nesta segunda-feira, pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias. Os gols do triunfo foram marcados por Caio, Gustavo França e Cédric. Marlone descontou para os visitantes.

Com o resultado, o clube paranaense conquistou seus primeiros três pontos na Série C do Brasileiro e pulou para a segunda posição. Do outro lado, o Ypiranga amargou a derrota e ainda não somou pontos, aparecendo na 19ª colocação na tabela.

O Tricolor volta a campo neste domingo, contra o Floresta. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. Já o Ypiranga enfrenta o Itabaiana, no Colosso da Lagoa, às 16h de sábado.

O jogo

A equipe mandante inaugurou o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Gustavo França, Caio subiu no meio dos defensores e cabeceou para o fundo das redes.

Já aos 37, Maurício recebeu pela direita e cruzou para Gustavo França, que testou para o gol, aumentando o marcador.

Cédric foi quem marcou o terceiro. Aos 26 minutos da etapa complementar, o atacante arriscou um chute e contou com desvio para mandar para o fundo da meta.

O Ypiranga ainda descontou aos 42. Marlone bateu no canto esquerdo, sem chances para o goleiro.