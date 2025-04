Neymar é ausência pela 1ª vez em jogo de seu time na Kings League Brazil

Neymar se ausentou, pela 1ª vez, de um jogo Kings League Brazil, torneio de futebol society realizado em Guarulhos (SP). O atacante do Santos atua também, ao lado do seu amigo Cris Guedes, como presidente da Furia.

O que aconteceu

O jogador do Peixe não compareceu à Arena Oreo para Furia x Loud, jogo que fechou a 4ª rodada do torneio de fut7. Nas últimas três semanas, ele foi visto no local.

No momento do duelo, Neymar publicou em seu Instagram uma foto de Bruna Biancardi e brincou: "Um olho no mozão e outro no jogo na Furia"

O camarote da equipe foi formado por Cris Guedes, Igão (Podpah), Negrete e Ulisses Costa. O time disputa a liderança da Kings League ponto a ponto com o G3X.

Neymar entrou em campo ontem, no Maracanã, durante Fluminense 1x0 Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão, o craque foi acionado no 2° tempo e acabou bastante procurado pelos companheiros.

O calendário apertado e o momento turbulento do Peixe ajudam a justificar a ausência do astro na Kings League: o clube paulista já joga nesta quarta, contra o Atlético-MG, e demitiu o técnico Pedro Caixinha no início desta tarde.