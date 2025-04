Athletico-PR encerra preparação para duelo contra o Cuiabá pela Série B; veja provável escalação

Nesta segunda-feira, no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande (MT), o Athletico-PR encerrou sua preparação para o jogo contra o Cuiabá, válido pela terceira rodada da Série B. A partida está marcada para esta terça, às 19h (de Brasília), na Arena da Amazônia.

Sob o comando do técnico Maurício Barbieri e sua comissão, o elenco trabalhou as estratégias que serão colocadas em prática contra o Dourado.

Preparação finalizada ? Um treino agora à noite encerrou a nossa preparação para #CUIxCAP! Jogo é nesta terça, às 19h, na Arena Pantanal. ?? https://t.co/AlXqWfW1LD ? José Tramontin/athletico.com.br pic.twitter.com/b1Gt46K1EZ ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 15, 2025

O Furacão deve entrar em campo com: Pasinato; Léo Ataíde, Bruno Alves, Alan Empereur e Sander; Lucas Mineiro, Denilson e Lucas Cardoso; Pedrinho, Max e Derik Lacerda.

Após o compromisso, a comissão do Athletico-PR passará a noite na capital mato-grossense. No dia seguinte, realizará outro treinamento, mas no CT do próprio Cuiabá, antes de retornar ao Paraná.