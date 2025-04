Santos x Atlético-MG: veja onde assistir ao duelo pela 4ª rodada do Brasileiro

O Santos recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: O duelo será transmitido por Globo (Rede Aberta) e Premiere (Pay-Per-View). Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

A equipe praiana faz seu primeiro jogo após a demissão do técnico Pedro Caixinha. O treinador não resistiu à sequência de resultados negativos e foi demitido pelo clube na segunda-feira, um dia após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileiro.

O Santos espera conquistar a primeira vitória na competição. O Peixe possui duas derrotas e um empate e ocupa a 18ª colocação, com apenas um ponto de nove disputados.

Do outro lado, o Atlético-MG vive situação parecida. O time de Cuca também não ganhou no campeonato e está uma posição acima do Santos, com dois pontos conquistados. Em seu último compromisso, o Galo empatou com o Vitória em 2 a 2, no domingo, no Mineirão.