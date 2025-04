Kings League: 4ª rodada tem erro de astro, bronca de juiz e recorde de gols

Com 46 gols marcados, a 4ª rodada da Kings League Brazil foi histórica: disputada em Guarulhos (SP), a etapa teve recorde, vitória épica, erro do astro da modalidade e até juiz inspirado com broncas aos atletas.

O UOL resume, abaixo, como foram os cinco jogos da noite e explica o que é a competição de futebol society.

Capim 1x5 Fluxo: confusão e presidente goleador

O duelo inaugural da 4ª rodada começou com show do Fluxo, que foi para o intervalo com uma vantagem de 3 a 0. O Capim até diminuiu em um shootout, mas se viu de novo em desvantagem.

Os minutos finais ficaram marcados por uma pequena confusão no banco do Fluxo, pela lesão de Melequinha e por atuações diferentes dos presidentes: enquanto Jon Vlogs desperdiçou seu pênalti para o Capim, Nobru caprichou na cobrança e decretou o 5 a 1.

Real Elite 8 (3)x(4) 8 Funkbol: recorde de gols e VAR em ação

O confronto foi insano, com recorde de 16 gols (oito para cada lado) no tempo regulamentar e destaques para Davi Ilario, do Real Elite, e Ahmed Ibrahim, do Funkbol — o segundo, inclusive, atuou profissionalmente pela Penapolense na última Série A4 do Paulistão.

O VAR também apareceu, mas uma falha técnica impediu o árbitro de conferir um pênalti inicialmente não marcado sobre Douglinha, do Funkbol. A infração foi marcada após diálogo entre o juiz de campo e os presentes na cabine.

Na decisão por shootout, melhor para o time de Ibrahim, que fez 4x3 e cravou seus dois primeiros — o Real Elite garantiu um pontinho.

Dendele 3 (3)x(2) 3 Nyvelados: punições e vitória épica

O 3° confronto da rodada começou com punições por jogo passivo — ocorrido quando, na visão do árbitro, um time não faz questão de atacar. Tanto o Dendele quanto o Nyvelados foram penalizados e viram a bola voltar para o goleiro adversário.

A passividade virou emoção quando o Nyvelados chegou a abrir 3 a 0, mas o Dendele arrancou o empate. A reação terminou em vitória épica na série de shootouts, com direito a brilho do goleiro Maikon.

Desimpedidos 3x8 G3X: botão errado, erro de K9 e broncas

A partida começou com uma cena curiosa: o botão do pênalti do presidente, geralmente acionado no 2° tempo, acabou apertado sem querer pelo time do Desimpedidos, que acabou "desculpado". Já o G3X usou o bônus logo depois, mas não levou sorte: Kelvin "K9", astro da Kings League, parou no goleiro rival.

Com a bola rolando, a equipe de Gaules chegou a ser ameaçada, mas confirmou o favoritismo e venceu, com direito a dois gols duplos nos minutos finais, por 8 a 3.

A curiosidade deste embate ficou por parte do "mau humor" do juiz, que distribuiu broncas aos jogadores em meio às reclamações. "Não pedi a sua opinião" e "A falação está atrapalhando pra c...." foram algumas das frases direcionadas aos atletas.

Furia 6x1 Loud: erro de parça de Neymar e show de trio

Presidente da Furia, Neymar não conseguiu acompanhar a vitória acachapante da equipe sobre a Loud, resultado que recolocou seu time no topo da tabela da Kings League. O jogador do Santos atuou ontem e já tem, na quarta, novo compromisso com a camisa do Peixe.

Se Cris Guedes vacilou com pênalti perdido, Leleti, Lipão e Jeffinho infernizaram a vida dos rivais e brilharam. O trio marcou cinco dos seis gols do elenco vencedor e encerrou a noite com chave de ouro.

Como ficou a classificação após a 4ª rodada?

1 - Furia: 12 pontos

2 - G3X: 12 pontos

3 - Nyvelados: 7 pontos

4 - Fluxo: 6 pontos

5 - Dendele: 6 pontos

6 - Desimpedidos: 5 pontos

7 - Real Elite: 4 pontos

8 - Loud: 3 pontos

9 - Capim: 3 pontos

10 - Funkbol: 2 pontos

Como funciona?

A Kings League Brazil começou no dia 29 de março e reúne 10 times — vários deles envolvem celebridades. Neymar, por exemplo, divide a presidência da Furia com seu "parça" Cris Guedes, enquanto a cantora Ludmilla é mandatária do Real Elite.

Há nove rodadas, e as partidas são disputadas em dois tempos de 20 minutos com uma série de eventos embutidos.

O começo de um duelo, por exemplo, tem apenas quatro jogadores em campo (dois goleiros e dois jogadores de linha), com a bola sendo arremessada de uma estrutura fixada no topo da arena.

A cada minuto, um atleta de cada equipe entra no gramado até o limite de 7 contra 7 ser atingido. A partir daí, o embate é disputado "normalmente".

No minuto 18, o confronto é interrompido para um dado gigante ser lançado e definir a quantidade de atletas em campo até o intervalo.

A metade final do jogo também começa com a bola vindo do alto e traz as famosas "armas secretas", que são cartas sorteadas previamente pelos técnicos. São elas: pênalti (cobrança tradicional), pênalti shootout (cobrança iniciada do meio de campo), suspensão (deixar um jogador adversário quatro minutos fora), gol em dobro (por quatro minutos), jogador estrela (chance de um atleta ser acionado) e coringa (qualquer uma das anteriores ou até tirar uma carta do adversário).

O botão verde aciona um dos "bônus", enquanto o vermelho ativa o "pênalti do presidente" — o momento é um dos mais aguardados pelos torcedores, já que os "dirigentes" descem das cabines e cobram uma penalidade.

Os últimos dois minutos de um jogo reservam nova emoção com a presença de mais uma curiosidade: se o placar estiver empatado, uma bola dourada é lançada, e quem fizer um gol vence. Já em caso de vitória parcial de uma equipe, a bola vermelha aparece, e todos os gols valem o dobro.

Se uma partida não sair do zero após os 40 minutos de tempo normal, a decisão fica para uma série de shootouts. O funcionamento é parecido com o do futebol tradicional, com cobranças alternadas.

Neste caso, a pontuação foge do padrão tradicional de três pontos para vitória: quem ganhar no shootout leva dois pontos, e o perdedor fica com um. O único risco de um time "zerar" é, portanto, se acabar derrotado no tempo normal.

Ao final das nove rodadas, o líder se garante na semifinal, enquanto as equipes que fecharam a fase entre 2° e 7° lugar fazem um playoff nas quartas.