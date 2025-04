Caso VaideBet: Marcelo Mariano depõe, contradiz Cassundé e não deve evitar indiciamento

O caso VaideBet ganhou novos desdobramentos. Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do Corinthians, prestou depoimento nesta segunda-feira no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC, responsável por casos de lavagem de dinheiro).

O depoimento de Marcelo Mariano estava marcado para às 14h (de Brasília) e teve cerca de três horas de duração. Na saída da delegacia, o advogado de defesa Átila Machado alegou que todas os questionamentos foram respondidos e que a inocência do ex-dirigente corintiano "ficou comprovada".

"Hoje, ficamos por três horas aqui em depoimento. O senhor Marcelo Mariano, que é sócio, conselheiro, inclusive foi diretor administrativo do clube, teve a oportunidade de, hoje, durante três horas, responder todas as pegruntas feitas tanto do Promotor de Justiça, o Doutor Juliano, quanto do Doutor Tiago, delegado do caso, que também fez diversas questões. E quem vive e respira o Corinthians sabe que o senhor Marcelo é uma pessoa não ligada a cargo, não ligada à vaidade, não ligada a poder, mas uma pessoa que interessa para o time e atua em favor do time, assim como sempre foi, desde que entrou na década de 80. Respondemos todas as perguntas e ficou esclarecido e comprovada a absoluta inocência do senhor Marcelo Mariano de todos os fatos que estão sendo apurados", afirmou o advogado em rápido atendimento à imprensa presente no evento.

"Sobre o inquérito em si, sobre o que foi apurado, o processo está em sigilo e não podemos declinar esses fatos específicos, mas podemos falar com tranquilidade e com responsabilidade que tudo foi respondido e esclarecida a inocência do senhor Marcelo", complementou o profissional.

Diante dos jornalistas, Marcelo Mariano ficou o tempo todo em silêncio.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que algumas versões dos fatos apresentados por Marcelo Mariano na delegacia contradizem, principalmente, o depoimento de Alex Cassundé - responsável pela empresa Rede Social Media Design LTDA, que foi inserida no contrato entre VaideBet e Corinthians como intermediadora. Neste momento, há um conflito evidente de versões entre as duas oitivas.

Átila Machado, advogado de Marcelo Mariano, ainda avisou aos jornalistas que Marcelo Mariano não voltará mais ao DPPC. "Não, não. Agora é só acabar o inquérito. O depoimento está prestado, é isso".

Contudo, a reportagem apurou que o depoimento desta segunda-feira não deve ser suficiente para livrar o ex-diretor de um eventual indiciamento.

Possível indiciamento de Marcelo Mariano

No último domingo, a Gazeta Esportiva teve acesso a parte das provas materiais que a Polícia já anexou sobre Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura. Em meio às centenas de páginas, o delegado Tiago Fernando Correia afirmou, em um de seus despachos, ter elementos suficientes para indiciar o trio por associação criminosa, antigo crime de formação de quadrilha, e lavagem de dinheiro com receitas desviadas do próprio Corinthians para este fim criminoso.

Investigação do caso e mais depoimentos

O caso VaideBet está sendo conduzido pelo Delegado Tiago Fernando Correia, do DPPC (responsável por casos de lavagem de dinheiro), com o apoio do Promotor de Justiça do Gaeco (Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), Juliano Carvalho Atoji.

Nesta terça-feira, será a vez de Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, prestar depoimento. Já a oitiva do presidente Augusto Melo está marcada para quarta-feira. A defesa do mandatário pediu o adiamento do depoimento, mas a soliticação foi rejeitada pela Polícia.

Independentemente da postura dos investigados, que podem se ausentar ou ficar em silêncio na delegacia, o caso deve ser concluído entre o fim de abril e a primeira semana de maio, quando as autoridades vão informar ao público o desfecho do inquérito.