Ídolo do Corinthians, Danilo relembra Derby turbulento como técnico e projeta futuro: "Estou apto"

Danilo, ex-meio-campista, relembrou a vez que foi técnico do Corinthians por apenas um duelo. O ídolo corintiano esteve no comando do Timão na terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O Alvinegro vivia um período muito turbulento fora dos gramados, após a demissão de Cuca, que comandou a equipe por dois jogos.

"Aquele momento, que o Cuca tinha saído, era muito complicado. Dava uma pressão muito grande, né? Mas um clássico como esse, eu acho que a gente até fez um bom jogo lá. Foi 2×1, mas foi uma experiência muito boa para mim. Acho que o primeiro jogo por se tratar de um clássico como esse foi uma experiência foi muito importante na minha carreira", disse Danilo à Gazeta Esportiva.

Danilo, então técnico do sub-20, assumiu interinamente. Na ocasião, o Alviverde triunfou por 2 a 1. Murilo e Raphael Veiga fizeram para os mandantes, e Piquerez, depois de escanteio de Róger Guedes, marcou contra e diminuiu para o Timão.

O ex-jogador, agora, busca alçar voos mais altos após sua saída da equipe sub-20 do Corinthians. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024, o comandante projeta oportunidades em equipes do futebol profissional. No último ano, aliás, Danilo concluiu cursos especializados promovidos pela Conferedação Brasileira de Futebol.

"Eu saí do Corinthians em agosto de 2024, até lá eu não tinha o curso da (licença) PRO, né? A PRO que a gente precisa para Libertadores, a Sul-Americana, para trabalhar fora também. Então, em janeiro eu já fiz esse curso e já estou apto. Mas é isso aí, estamos aguardando um novo trabalho, um novo projeto aí para a gente iniciar", pontuou Danilo.

Danilo deixou o Corinthians em junho, após a campanha inconsistente da equipe no Campeonato Brasileiro sub-20.

"Eu fiquei três anos e meio já na base. Eu acho que eu priorizei isso, de iniciar ali por baixo mesmo, para pegar essa adaptação, acho que é importante. Mas já chegou o momento agora, ainda mais depois que a gente foi campeão da Copinha, né? Então, eu acho que isso aí já nos credencia a pegar uma oportunidade no time profissional", completou o ex-meio-campista.

No total, Danilo teve 129 jogos como treinador pelo Corinthians, com 74 vitórias, 26 empates e apenas 29 derrotas, com um aproveitamento de 64%. Além do título da Copinha, Danilo comandou o Timãozinho nos vice-campeonatos do Paulista e do Brasileiro de 2022.