CBF inicia treinamento da arbitragem após críticas sobre falta de profissionalização e erros

Cerca de 75 árbitros de campo, assistentes e árbitros de vídeo da Série A do Campeonato Brasileiro deram início, nesta segunda-feira, no Rio, a um período de treinos, que vai até quinta-feira, sob coordenação da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As atividades fazem parte de um projeto piloto para a profissionalização da arbitragem.

"Teremos três turnos de atividades, com parte prática, técnica e teórica. É um trabalho piloto também para a profissionalização que pretendemos fazer em, no máximo, 18 meses", disse Rodrigo Cintra, coordenador-geral da comissão. "Vamos trabalhar os princípios de treinamento na parte prática, o que já aprenderam na teoria e que vêm trabalhando no campo de jogo. Nosso trabalho é aprofundar estes conhecimentos, aplicando e repetindo procedimentos para que se automatizem nas equipes de arbitragem e fazer um alinhamento muito maior para a nova cultura do VAR, que é ajudar o árbitro a enxergar o que ele não vê no campo e auxiliá-lo a tomar a melhor decisão."

Nesta terça-feira, os árbitros terão atividades mo Clube da Aeronáutica (CAER), o Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB) e o hotel da concentração, com jogos simulados por equipes do futebol carioca de base, com a montagem de uma estrutura do VAR e simulações para prática do VAR.

"Cerca de 50% dos trabalhos desta semana estão focados em fazer com que os árbitros VAR estejam em sintonia com os árbitros de campo, para que entendam que não são interventores e, sim, assistentes de vídeo, que estão para ajudar o árbitro a acertar e tomar a melhor decisão em campo", disse Rodrigo Cintra.

A concentração se dará antes do início da quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Árbitros eventualmente escalados para as partidas seguirão viagem para apitar o jogo e, em seguida, retornarão ao Rio para dar prosseguimento às atividades.