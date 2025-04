Rival do Ceará, Vasco recebe carinho da torcida na chegada a Fortaleza; veja relacionados

Na noite desta segunda-feira, o Vasco desembarcou em Fortaleza, onde enfrentará o Ceará, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Confira a lista de relacionados do Cruzmaltino, que busca emendar sua segunda vitória seguida na competição após bater o Sport.

A equipe comandada pelo técnico Fábio Carille treinou nas manhãs de domingo e segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa. A delegação embarcou na parte da tarde, após o almoço, e o treinador fará os últimos ajustes na equipe nesta terça.

Para o embate, o Vasco não poderá contar com os zagueiros Mauricio Lemos e Lucas Oliveira. Enquanto Lemos foi diagnosticado com uma fratura na 12ª costela direita após trauma direto no jogo contra o Puerto Cabello e faz tratamento intensivo no DESP, Oliveira apresentou dores musculares na coxa esquerda e será poupado.

A partida está marcada para acontecer às 21h30 (de Brasília), no Castelão.

Confira a lista completa de relacionados do Vasco

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;



Laterais: Lucas Piton, Paulo Henrique, Paulo Ricardo e Victor Luís;



Zagueiros: João Victor, Lucas Freitas e Luiz Gustavo;



Volantes: Hugo Moura, Jair, Mateus Carvalho e Souza;



Meias: Paulinho e Payet;



Atacantes: Adson, Alex Teixeira, Benjamín Garré, Jean David, Loide Augusto, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.