Zubeldía deve contar com volta de apenas um dos desfalques para jogo que definirá seu futuro no São Paulo

O técnico Luis Zubeldía deve contar com o retorno de somente um dos desfalques do São Paulo para o clássico do próximo domingo, contra o Santos, no Morumbis, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o prazo limite que a diretoria estipulou para que o treinador argentino consiga apresentar uma melhora no time, que amarga quatro empates e uma vitória nos últimos cinco compromissos.

Atualmente o treinador argentino não vem podendo acionar Lucas (trauma no joelho direito), Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito), Arboleda (sobrecarga muscular na coxa esquerda) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar).

Desses, Arboleda é o que está mais próximo de voltar aos gramados. Nesta segunda-feira o zagueiro participou de atividades no Reffis Plus e correu em volta do gramado, sinalizando que não vai levar muito tempo para o técnico Luis Zubeldía tê-lo em seus planos novamente.

A expectativa é de que, se não reunir condições para ser relacionado para o jogo desta quarta-feira, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, Arboleda esteja presente no clássico do próximo domingo, contra o Santos, no Morumbis.

Resta saber se a possível volta de Arboleda ao time será suficiente para o São Paulo acabar com a fase ruim nesta altura da temporada, já que Lucas e Oscar podem não se recuperar a tempo de jogarem contra o Libertad, no Paraguai, pela Libertadores, no dia 23 de abril. Luiz Gustavo, se recuperando de um tromboembolismo pulmonar, e Pablo Maia, que passou por cirurgia no tornozelo direito, também não têm prazo para retorno.

O San-São do fim de semana tem caráter decisivo para o São Paulo. No último domingo, o diretor de futebol tricolor, Carlos Belmonte, garantiu que Luis Zubeldía seria mantido ao menos até o clássico contra o Santos em entrevista à ESPN, mas, dependendo do resultado e do desempenho do time, o argentino pode encerrar sua trajetória à frente do clube do Morumbi.