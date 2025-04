Champions: Real e azarões precisam de 'milagres' para irem à semi; veja

Os jogos de volta das quartas de final da Champions League começam hoje, e alguns clubes precisam de 'milagres' para avançarem às semifinais. O UOL detalha o cenário de cada confronto.

Real Madrid x Arsenal

O Real Madrid precisa de uma goleada para avançar direto. A equipe espanhola foi derrotada pelo Arsenal por 3 a 0 no jogo de ida, na Inglaterra, o que significa que o time precisará vencer por quatro gols ou mais de diferença em casa para ir à semifinal.

Uma vitória do Real Madrid por três gols de vantagem levará o jogo para a prorrogação. Mesmo com cenário difícil, o técnico Carlo Ancelotti não joga a toalha.

Temos de fazer tudo para tentar recuperar. As possibilidades são poucas, mas vamos tentar de todas as maneiras. Vamos ver se somos capazes de conseguir. Parece que depois desta noite não há hipóteses, mas no futebol tudo pode acontecer. Está muito difícil, mas no Bernabéu já vimos coisas assim acontecerem.

Carlo Ancelotti

O Real Madrid não sofria um baque tão grande na Champions desde 2012. Naquela temporada, o clube espanhol foi derrotado pelo Borussia Dortmund por 4 a 1 no jogo de ida da semifinal e não conseguiu se recuperar na volta.

Vinícius Júnior em ação durante jogo entre Arsenal e Real Madrid na Champions Imagem: Dylan Martinez/REUTERS

Borussia Dortmund x Barcelona

O Borussia Dortmund tem a missão mais difícil das quartas de final. A equipe alemã foi superada pelo Barcelona por 4 a 0 no jogo de ida, na Espanha.

Em casa, o Dortmund precisa vencer por cinco gols de diferença para avançar. Triunfo por quatro de vantagem levará a partida para a prorrogação.

A missão de enfrentar o Barcelona embalado na temporada é vista com pessimismo pelo técnico Niko Kovac.

Sempre há milagres, mas também sabemos que o Barcelona não perdeu um único jogo oficial neste ano, o que torna tudo ainda mais difícil.

Niko Kovac

Jogadores do Barcelona comemoram gol marcado por Raphinha durante jogo contra o Borussia Dortmund na Champions Imagem: JOSEP LAGO/AFP

Aston Villa x PSG

Sensação da Champions, o Aston Villa também precisa reverter um placar. O clube inglês, no entanto, chega em desvantagem menor em relação às de Dortmund e Real Madrid e jogará em casa.

O Aston Villa perdeu o jogo de ida para o PSG por 3 a 1. A sensação da Champions até saiu ganhando, mas levou a virada e agora precisa vencer por três gols ou mais para ir à semifinal sem depender de prorrogação ou pênaltis.

O rival é favorito ao título da Champions. Pelo menos na visão do técnico Unai Emery, que já comandou o PSG no passado.

O PSG é um time que vem amadurecendo a ideia de ganhar a Liga dos Campeões. Na França, eles são muito dominantes e precisam dar esse passo na Europa. Mas estão dando, e estão cada vez melhores. E são favoritos agora.

Unai Emery, à TNT Sports

Fabián Ruiz, do PSG, e Matty Cash, do Aston Villa, disputam a bola durante jogo da Champions League Imagem: REUTERS/Christian Hartmann

Inter de Milão x Bayern de Munique

O Bayern de Munique é o derrotado do jogo de ida com missão mais "fácil". A equipe alemã perdeu para a Inter de Milão por 2 a 1, em casa.

Os Bávaros precisam de uma vitória por dois gols de diferença para avançarem na Itália. Um triunfo por diferença de apenas um tento levará o jogo para a prorrogação.

O cenário poderia ser mais simples. Os times empatavam por 1 a 1 até a reta final da partida, quando Frattesi fez o segundo da Inter na Allianz Arena e deu a vitória aos italianos.

Lautaro Martínez comemora gol marcado pela Inter de Milão contra o Bayern de Munique na Champions Imagem: Angelika Warmuth/REUTERS

Programação das quartas de final

Terça-feira

Aston Villa x PSG - 16h

Borussia Dortmund x Barcelona - 16h

Quarta-feira