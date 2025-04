Romero tenta fazer valer 'título' de artilheiro da Arena para findar jejum de gols no Corinthians

O Corinthians tem um importante compromisso neste meio de semana. Na noite desta quarta-feira, o Alvinegro mede forças contra o Fluminense, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Artilheiro da Neo Química Arena, Romero busca tentar fazer valer o status no estádio para tentar findar um jejum de gols que já dura um mês e, consequentemente, ajudar o Timão a conquistar os três pontos e se recuperar no Brasileirão depois da derrota no Derby.

O paraguaio não balança as redes desde o último dia 02 de março. Na ocasião, marcou o primeiro gol corintiano na vitória de 2 a 0 sobre o Mirassol, em Itaquera, pela fase de quartas de final do Campeonato Paulista - título erguido pelo Corinthians.

De lá para cá, então, Romero não foi mais às redes com a camisa do Corinthians. Nesse período, foram 10 jogos, sendo quatro como titular e seis entrando na etapa final. Além de não ter marcado gols, o paraguaio também não contribuiu com assistências.

As principais oportunidades do camisa 11, claro, surgiram em jogos em que ele recebeu a oportunidade de sair jogando. Um exemplo é jogo de ida da final do Paulista contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em que foi escolhido para substituir Garro e jogou ao lado dos titulares, mas pouco fez.

Contra Huracán-ARG e América de Cali-COL, pela Copa Sul-Americana, e diante do Bahia, pela Série A, Romero somou 225 minutos em campo. Atuou, na maioria das vezes, junto de Talles Magno e Héctor Hernández, porém tampouco conseguiu contribuir no ataque.

Desse modo, Romero quer aproveitar o fato do Corinthians ter dois jogos consecutivos em casa pelo Brasileirão para tentar encerrar tal jejum e aumentar a distância para Yuri Alberto no ranking de artilheiros da Arena. O camisa 11 soma 42 gols, enquanto o centroavante tem 40.

Romero não é titular do Corinthians de Ramón Díaz, mas é uma espécie de 12º jogador. Além disso, devido à alta rotação do elenco promovida pela comissão técnica e ao grande número de desfalques, tem recebido algumas oportunidades no 11 inicial.

Na atual temporada, por exemplo, Romero disputou 23 jogos com a camisa do Timão, sendo 12 como titular e 11 saindo do banco de reservas. O paraguaio anotou quatro gols neste ano de 2025 - todos eles, inclusive, foram na Neo Química Arena.

Agora, Romero fica à disposição da comissão técnica do Corinthians, que deve definir a escalação no último treino, que será nesta terça-feira. No último sábado, após o Derby, o atacante afirmou que sempre quer jogar, mas sempre respeita a decisão do treinador.

Com Romero, o Corinthians ocupa a nona colocação na tabela de classificação do Brasileiro, com quatro pontos. A equipe alvinegra vem de uma derrota por 2 a 0 no Derby, e procura dar uma resposta à Fiel Torcida no embate desta quarta-feira.