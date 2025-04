Santos se aproxima de acordo com a WTorre por nova Vila Belmiro e empolga Marcelo Teixeira

O presidente Marcelo Teixeira aproveitou a comemoração dos 113 anos do Santos, nesta segunda-feira, para revelar o encaminhamento entre o clube e a WTorre para a construção da nova Vila Belmiro. As declarações sobre a arena aconteceram durante cerimônia realizada no Monte Serrat, importante ponto turístico da Baixada Santista.

"Sobre a nova arena, uma importante informação. O Santos definiu o documento oficial, já assinou todas as partes, Santos e WTorre. Este documento está formalizado. Faremos uma entrevista coletiva específica para minuciar e detalhar todas as questões inerentes à nova arena e a parceria com a WTorre", declarou o dirigente.

Empolgado, o mandatário disse que o "documento oficial" já estava assinado. No entanto, segundo apurou a reportagem do Estadão, o documento assinado foi uma atualização do Memorando de Intenções (MOU). O contrato final ainda passará por fase de assinaturas.

As duas partes avançaram nas negociações desde a última sexta-feira, mas ainda restam arestas a serem aparadas. As instituições ainda não definiram vendas de cadeiras e questões de captação de recursos financeiros, entre outros pontos.

As tratativas entre a agremiação e a construtora se arrastam desde a gestão José Carlos Peres, passando pelo período de Andrés Rueda e desaguando no retorno de Marcelo Teixeira, eleito novamente em dezembro de 2023.

O projeto prevê uma arena multiuso moderna com 30 mil lugares e até 600 vagas de estacionamento no mesmo terreno da atual Vila Belmiro. As obras devem durar cerca de três anos e o custo mínimo seria de 300 milhões, seguindo o plano assinado pelo arquiteto Luiz Volpato.

O acordo avança no momento em que rumores de novos projetos ganhavam força. O nome de Neymar pai foi vinculado a diversas propostas de negócios, inclusive em outros terrenos, que não o da Vila Belmiro. Um novo estádio em Cubatão, e até na Praia Grande, foram especulados.

A tendência é que o Santos jogue na Vila Belmiro até o final da temporada. Com a situação se resolvendo positivamente, uma das opções do time seria mandar suas partidas na Mercado Livre Arena Pacaembu.