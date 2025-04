Corinthians se apoia em rendimento quase perfeito em casa para evitar crise

O Corinthians terá uma sequência de três jogos na Neo Química Arena para tentar evitar uma crise por resultados negativos. O Timão enfrentará Fluminense e Sport, pelo Campeonato Brasileiro, e Racing, do Uruguai, pela Sul-Americana, respectivamente.

O que aconteceu

Desde que faturou o título paulista, o Timão engatou uma série de cinco jogos com apenas uma vitória. Foram três partidas fora e duas na Arena. Longe de seus domínios, o Alvinegro paulista teve dois empates — com Bahia e América de Cali, da Colômbia, ambos por 1 a 1 — e uma derrota para o Palmeiras por 2 a 0. Em casa, o clube perdeu do Huracán (2 a 1) e venceu a única, contra o Vasco (3 a 0).

A sequência negativa ligou o sinal de alerta na comissão técnica, que tem desfalques importantes no elenco. Porém, Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón, minimizou a falta de peças titulares após o revés no Dérbi e ressaltou que "não tem desculpas" para a queda de rendimento.

Eu poderia me escorar tranquilamente nos desfalques, mas não somos assim. Temos um elenco competitivo, temos de colocar as caras e melhorar com o elenco que a gente tem. Não tem muitas desculpas, seria muito fácil dizer que foi pelos desfalques, mas nós temos um elenco muito forte que tem que brigar e hoje estivemos abaixo. Claro que, se você não tem os cinco jogadores que são importantes, sobretudo quatro titulares, é normal que diminua um pouco o nível, mas vamos continuar brigando com o que temos. Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón, em entrevista coletiva

Agora, mesmo sem alguns de seus principais jogadores, o Corinthians terá o reforço das arquibancadas para espantar o "fantasma" da crise nas próximas três partidas.

Com o apoio da torcida, o Timão tem aproveitamento quase perfeito em casa, de 77%. Ao todo, foram 13 jogos desde o início do ano, sendo 10 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota — exatamente contra o Huracán, pela Sul-Americana.

Aliás, a Fiel vem quebrando recordes de público em 2025 para apoiar o Timão. A média de torcedores nesta temporada é superior a 44 mil, número que se tornou o "novo normal" do estádio em Itaquera.

O UOL apurou que a sequência é vista como uma oportunidade de "resposta rápida" à torcida, principalmente após a derrota para o principal rival na 3ª rodada do Brasileirão.

Uma vitória contra o Fluminense, nesta quarta, já colocaria o Alvinegro novamente no pelotão de cima da tabela do campeonato nacional. O confronto contra o Tricolor carioca está marcado para começar às 19h30 (de Brasília).