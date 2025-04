Por que atacante da seleção brasileira foi 'barrado' por Vitor Pereira

Matheus Cunha assistiu boa parte do jogo entre Wolverhampton e Tottenham, ontem, do banco de reservas. Ele foi 'barrado' do time titular por Vitor Pereira, entrou na metade do segundo tempo e marcou o último gol dos Wolves na vitória de 4 a 2 pela Premier League.

O que aconteceu

Matheus Cunha voltou a ser relacionado após cumprir quatro jogos de suspensão. A pena veio após ele ser expulso ao dar uma cabeçada em Milos Kerkez na prorrogação da derrota para o Bournemouth, pela Copa da Inglaterra, em jogo disputado no dia 1º de março.

O atacante da seleção brasileira voltou a ficar à disposição de Vitor Pereira justamente para o jogo deste domingo (13), pela Premier League. Mas, apesar de ser o principal destaque do Wolverhampton na temporada, começou no banco de reservas.

Antes mesmo do jogo, o ex-técnico de Corinthians e Flamengo explicou porque Matheus Cunha não seria titular. Sem o brasileiro, o time acumulou um empate (Everton) e três vitórias consecutivas (Southampton, West Ham e Ipswich Town) no Campeonato Inglês.

É justo continuar com o mesmo time. Essa é a minha opinião. Isso é futebol, isso é comprometimento, isso é liderança. E o Matheus vai entrar para nos ajudar. Ele está comprometido, entende. Conversei com ele

Taticamente, quando atacamos, fazemos movimentos diferentes. Podemos fazer muitas coisas, e estamos tentando melhorar nosso estilo de jogo, especialmente com a bola Vitor Pereira, em entrevista pré-jogo

Matheus Cunha entrou e mostrou mais uma vez porque tem sido 'o cara' dos Wolves na temporada. Ele chegou a sua 20ª participação em 30 jogos, sendo 16 gols e quatro assistências.

De saída do Wolverhampton?

Matheus Cunha indicou recentemente que não deve seguir no Wolverhampton para a próxima temporada, apesar do contrato recém-renovado até junho de 2029. O brasileiro disse ao jornal britânico The Guardian que deseja sair para um time de maior expressão internacional.

Cunha disse que comunicou o clube de que precisa dar o próximo passo na carreira. Ele acrescentou que recebeu diversas propostas na última janela de transferências, de janeiro, mas ponderou que não poderia deixar o Wolves no meio da temporada estando na zona de rebaixamento. Agora, a equipe abriu nove pontos de "folga" na tabela.

Eu recebi muitas ofertas [na última janela], mas não me sentiria bem se fizesse isso [saísse]. Algumas coisas você não pode controlar, mas eu não poderia deixar o clube no meio da temporada, em uma situação complicada na zona de rebaixamento. Agora estamos perto de atingir o objetivo, mas deixei claro que eu preciso dar o passo adiante. Quero brigar por títulos, por coisas importantes. Tenho potencial.

Matheus Cunha, ao The Guardian

O jogador de 25 anos está no time inglês desde agosto de 2022 e é um dos principais nomes do elenco. Revelado pelo Coritiba, Cunha deixou o Brasil rumo à Europa ainda quando estava na base, tendo atuado no futebol suíço, alemão e espanhol antes de desembarcar na Inglaterra. Entre 2021 e 2022, defendeu o Atlético de Madri.

Apesar da despedida próxima, o brasileiro destacou sua gratidão ao Wolves. Foi na equipe inglesa que o atacante recuperou seu prestígio e retornou à seleção, tendo sido foi titular contra a Argentina e marcado o único gol do Brasil na derrota por goleada.