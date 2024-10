Com Alisson em campo, São Paulo faz 5 a 0 no EC São Bernardo em jogo-treino

O São Paulo goleou o EC São Bernardo por 5 a 0 nesta quinta-feira, em jogo-treino realizado no CT da Barra Funda. Os gols do Tricolor foram marcados por Galoppo, Ferreira, Nestor e Sabino (2), mas o destaque ficou por conta de Alisson, que, recuperado de uma cirurgia no tornozelo direito, está cada vez mais perto de voltar aos gramados, algo que era inicialmente descartado.

Alisson já havia voltado a trabalhar sem restrições com o elenco no início desta semana, mas, desta vez, participou de uma simulação de um jogo real, com enfrentamento mais duro, e, por isso, tem boas chances de ser relacionado na próxima terça-feira para o duelo com o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

Sabino, por sua vez, teve seu dia de artilheiro nesta quinta-feira. O zagueiro, que tem ganhado mais espaço no time do São Paulo vem vivendo uma ótima fase e, inclusive, renovou seu contrato com o clube até o final de 2026.

Assim como durante a Data FIFA de outubro, em que teve um intervalo de 11 dias sem partidas oficiais, o São Paulo decidiu disputar um novo jogo-treino contra o EC São Bernardo. No primeiro, o Tricolor já havia vencido o adversário por 3 a 0, com gols de William Gomes, Erick e Galoppo.

Desta vez, o triunfo foi por um placar ainda mais elástico, mas Giuliano Galoppo voltou a aparecer, marcando mais uma vez um dos gols da vitória são-paulina e dando um recado ao técnico Luis Zubeldía de que está sedento por mais minutos no time tricolor.

O São Paulo volta aos gramados somente na próxima terça-feira, quando enfrenta o Bahia de Rogério Ceni, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em um confronto direto por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.