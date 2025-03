Dorival justifica escolhas no setor ofensivo e vê classificação à Copa como prioridade na Seleção

Na manhã desta quinta-feira, o técnico Dorival Júnior divulgou a lista dos 23 jogadores selecionados para os compromissos de março da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O Brasil encara primeiro a Colômbia, em Brasília, e depois viaja para pegar a Argentina, em Buenos Aires.

A convocação de Dorival Júnior chamou a atenção por não trazer nenhum centroavante de área, como Igor Jesus, por exemplo. O treinador, porém, destacou que João Pedro, do Brighton, pode exercer tal função, e foi enfático ao pontuar que o setor ofensivo não será um problema, mesmo sem a presença de um nove de ofício.

"Se olharmos aqui, nome a nome, o João Pedro já desempenhou essa função na Seleção e vem desenvolvendo no seu clube nas últimas partidas. É um jogador que tem um perfil interessante, que tanto sai para poder flutuar, como também se projeta muito e tem um número de gols considerável. É um jogador que já desenvolveu essa função na nossa equipe. Eu quero uma equipe com movimentação, com mobilidade, sem situações posicionais. Isso é fundamental. Independente dos nomes que forem a campo, podem ter certeza que teremos homem de definição, até porque todos esses atacantes aqui sabem fazer gols, tem esse perfil, essa condição e qualidade. O que nós precisamos apenas é uma mudança de comportamento, atacar os espaços. Isso é fundamental", afirmou o comandante.

"Às vezes, a grande maioria dessas equipes não vem tendo um atacante de ofício. São raras as que estão contando hoje com um centroavante de ofício, e mesmo assim o número de gols é considerável. É natural que isso tudo é trabalhado no dia a dia, e vocês sabem que na Seleção o espaço é mínimo entre apresentação e desenvolvimento de um ou dois trabalhos para dois jogos. Pela condição e capacidade que nós temos, teremos condições de montar uma grande equipe com os nomes que aqui estão. Confio muito naquilo que foi proposto", complementou.

A Seleção Brasileira ocupa a quinta colocação na tabela das Eliminatórias, com 18 pontos em 12 jogos - a equipe tem seis pontos a mais que a Venezuela, primeira fora da zona de classificação. As seis primeiras seleções se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.

ISSO É BRASIL! ?? ?Seleção Brasileira convocada para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Confira a lista completa do técnico @dorivaljroficial! Vamos juntos! ?? pic.twitter.com/p7rZ52n5oH ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 6, 2025

Nesse sentido, Dorival vê como prioridade os resultados e a classificação para o Mundial dos Estados Unidos, em detrimento do chamado 'espetáculo'. O treinador, inclusive, quer a consolidação de uma equipe para, então, começar a pensar em outros objetivos.

"O que eu sempre respeitei muito são processos. E eu acho que isso vem acontecendo. Às vezes, a evolução não é tão visível, mas acredito muito que ela esteja se consolidando aos poucos. A distância entre se jogar muito bem e dar espetáculo é mínima, às vezes. O que nós precisamos em um primeiro momento é a consolidação de uma equipe. Se nós pegarmos a fase que nós estamos, de Eliminatórias, nós temos aí 61% de aproveitamento. Se nós olharmos bem para o futebol sul-americano, veremos que nenhuma equipe tem dado espetáculos. Temos visto as equipes jogando por resultados. Em um primeiro momento, nós estamos buscando a consolidação da nossa classificação, e depois nós podemos pensar em algo um pouco diferente. Tudo é questão de tempo, de adaptação, de momento", apontou.

"Grandes jogadores reunidos encontram caminhos, desde que você apresente soluções a esses atletas e consiga dirigi-los a tomarem as melhores decisões em campo. Essa organização, quando consolidada e taticamente melhorada, tecnicamente existirá uma evolução. Nós fizemos uma mudança radical em nomes na Seleção. Muitos desses jogadores aqui tinham poucos jogos com a camisa da Seleção, mesmo já tendo algumas convocações. estrutura da Seleção está mudando um pouco nesse momento, e para isso nós precisamos de um tempo um pouco maior - tempo esse que nós não temos, nós precisamos gerar resultados,e estamos em busca desses", completou o treinador.

A Seleção Brasileira enfrenta dois adversários que estão em melhores posição na qualificatória: Colômbia e Argentina. A rivalidade está presente em ambos os embates, especialmente no clássico contra os argentinos, mas Dorival deixou claro que o foco precisa ser no campo.

"É natural que existam os fatores extra-campo, tanto de um lado quanto do outro. Mas eu acho que temos que ter o foco nos nossos adversários, e naquilo que realizaremos em campo. Nos prepararmos da melhor forma possível para enfrentar dois grandes adversários, que sabem que também terão dois jogos bem difíceis. Eles nos conhecem, e tem consciência do que representa a Seleção Brasileira, ainda que não esteja no melhor momento. É uma Seleção que ainda é muito respeitada no mundo todo. Serão jogos bem difíceis, como sempre foram, são seleções que estão nas principais colocações da competição, mas temos qualidade e capacidade suficiente para buscarmos grandes resultados. Acho que estamos muito próximos de mais um salto, e a confiança para que isso venha a acontecer é muito grande. É só termos um pouquinho de paciência", concluiu Dorival Júnior.

O Brasil encara a Colômbia no próximo dia 20 de março (quinta-feira), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias. Em seguida, a equipe tem o clássico contra a Argentina no dia 25 de março (terça-feira), às 21h, no Monumental de Nuñez.