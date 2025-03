Pedro, Gabigol ou Jesus? Ronaldo Fenômeno elege melhor camisa 9 brasileiro

Ronaldo Fenômeno não ficou em cima do muro e respondeu sobre o melhor camisa 9 brasileiro da atualidade.

O que aconteceu

Em entrevista à ESPN, Ronaldo precisou escolher o vencedor de sete duelos mano a mano. Em todos eles, Gabriel Jesus foi citado como melhor pelo Fenômeno.

O atacante do Arsenal 'concorreu' contra alguns dos maiores centroavantes do Brasil na atualidade: Pedro (Flamengo), Matheus Cunha (Wolverhampton), Igor Jesus (Botafogo), Vitor Roque (Palmeiras), Gabigol (Cruzeiro), Richarlison (Tottenham) e Endrick (Real Madrid).

Ronaldo Fenômeno ficou na dúvida apenas na disputa com Endrick. O atacante pentacampeão mundial pensou por alguns segundos, mas voltou a escolher Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus se recupera de lesão no ligamento do joelho direito. O atacante do Arsenal passou por cirurgia e só deve voltar aos gramados na próxima temporada. Ele não entra em campo desde 12 de janeiro, quando se machucou em jogo contra o Manchester United, pela Copa da Inglaterra.

O técnico Dorival Júnior não convocou nenhum centroavante de ofício em lista anunciada nesta sexta-feira (6). Vinte e três jogadores foram chamados para os compromissos da seleção brasileira contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Gabriel Jesus nunca foi convocado por Dorival Júnior. A última atuação do atacante com a camisa da seleção brasileira foi em 21 de novembro de 2023, em derrota de 1 a 0 para a Argentina no Maracanã, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Dorival assumiu o Brasil em janeiro de 2024.