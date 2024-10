"Sou tricampeão de F1, sei o que estou fazendo", dispara Verstappen após críticas

Depois de ser punido no México e ver a sua vantagem na liderança da Fórmula 1 diminuir, Max Verstappen deu uma declaração forte nesta quinta-feira, em sua chegada ao GP de São Paulo. O automobilista da Oracle Red Bull Racing afirmou que não está ligando para as críticas que vem recebendo pelo seu estilo agressivo de pilotar.

"Tenho 10 anos de carreira. Eu sei o que estou fazendo. Eu não ouço essas pessoas. Eu só faço o meu trabalho. Sou tricampeão de Fórmula 1. Acho que sei o que estou fazendo. Tenho minhas opiniões. Não preciso compartilhar", declarou.

"Apenas tento fazer o melhor que posso. Queremos vencer. Queremos ir bem, mas é claro que isso precisa ser possível. Ainda temos uma boa vantagem. Então, da minha parte, é só tentar aproveitar o momento tentando sempre otimizar o desempenho", ampliou.

Verstappen lidera a F1, com 362 pontos, 47 a mais que Charles Leclerc, que está em segundo. O neerlandês está há 10 corridas sem vencer e espera findar o jejum no Brasil, onde ficou no lugar mais alto do pódio em 2023.

"Gosto de estar no estar no Brasil em geral. A pista é ótima. Vai ser muito interessante. Ter a sprint ou não, não importa. Isso pode agitar as coisas um pouco mais. Mas também temos que ficar de olho no clima. Estou bem, muito feliz por estar aqui, não importa em que tipo de formato", finalizou.

O GP de São Paulo começa nesta sexta-feira, com o treino livre às 11h30 (de Brasília) e a classificação sprint às 15h30. No sábado tem a corrida sprint, às 11h, e a classificação, às 15h. A corrida será no domingo, às 14h.