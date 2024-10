São Paulo completa 17 anos do pentacampeonato brasileiro; relembre

O São Paulo completou nesta quinta-feira 17 anos do pentacampeonato brasileiro, conquistado em 2007 e que faz parte da sequência de três títulos nacionais do clube, algo inédito e que até hoje jamais foi repetido.

O título foi marcado pela supremacia tricolor ao longo de grande parte do Campeonato Brasileiro. Já na condição de atual campeão, o São Paulo de Muricy Ramalho manteve a fome por títulos e pôde colecionar feitos que até hoje nenhum outro clube foi capaz de alcançar.

O São Paulo se sagrou campeão brasileiro de 2007 com quatro rodadas de antecedência, terminando a competição com 15 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Santos. Flamengo (3º), Fluminense (4º) e Cruzeiro (5º) fecharam o G5, grupo que se classificou para a Libertadores do ano seguinte.

A campanha do São Paulo neste Brasileirão foi marcada pela solidez defensiva. Em 38 jogos, o time comandado por Muricy Ramalho sofreu apenas 19 gols. Ou seja, é como se o Tricolor tivesse passado exatamente metade do campeonato sem ser vazado.

Todos esses feitos se tornam ainda mais impressionantes pelo fato de o São Paulo ter perdido jogadores fundamentais ao fim de 2006 e ao longo de 2007, como Mineiro, Danilo, Fabão e Josué.

A escalação base do São Paulo naquele ano teve Rogério Ceni; Breno, Miranda e André Dias; Souza, Richarlyson, Hernanes, Leandro e Jorge Wagner; Dagoberto e Borges. Porém, outros atletas também se destacaram ao longo da temporada, como Aloísio Chulapa, Alex Silva, Hugo, entre outros.

A partida que selou o título brasileiro foi contra o América-RN, lanterna do campeonato naquele ano, no Morumbis, diante de quase 70 mil torcedores. O São Paulo venceu o jogo por 3 a 0, graças aos gols de Hernanes, Miranda e Dagoberto.

Como se não bastasse, Muricy Ramalho e seus comandados ainda seriam novamente campeões brasileiros no ano seguinte, em 2008, protagonizando uma arrancada histórica após a dolorosa eliminação na Libertadores para o Fluminense e se estabelecendo na prateleira de únicos tricampeões brasileiros de forma consecutiva da história.