CFO revela que dívida do Vasco aumentou em R$ 350 milhões desde criação da SAF

O CFO e o CEO do Vasco, Raphael Vianna e Carlos Amodeo, detalharam a situação financeira do clube desde que a SAF foi criada. Segundo Vianna, a dívida do Cruzmaltino aumentou em cerca de R$ 350 milhões e um limite para os gastos no futebol devem ser implementados.

"Desde que a Vasco SAF foi criada, a dívida aumentou em cerca de 350 milhões de reais. São vários motivos (que ocasionaram o aumento). Maior gasto do que receita, o pagamento dos juros das dívidas históricas, má gestão, não aproveitamento de todo potencial comercial do Vasco. A receita do Vasco é muito menor do que deveria ser se você comparasse pelo tamanho da torcida. Existem dezenas de ações mapeadas que nós vamos implementar para aumentar a receita e reduzir os custos. Inclusive, ter um limite para os gastos no futebol", afirmou o CFO, em vídeo divulgado pelo canal do Vasco no Youtube nesta quinta-feira.

O Cruzmaltino também publicou um outro vídeo em que o CEO, Carlos Amodeo, afirmou que o clube vive grave situação financeira. O dirigente ainda revelou que o clube irá passar por um processo de reestruturação impopular, mas necessário.

"A gente precisa ter consciência da gravidade da situação financeira atual do Vasco. Esse é o primeiro ponto. O torcedor precisa entender que o Vasco, pelas circunstâncias que viveu nos últimos 24 meses, vive uma situação financeira bastante sensível nesse momento. Segundo é a seriedade e a coragem com que a atual gestão está enfrentando esta crise financeira. Implementando um processo de reestruturação que muitas vezes é considero impopular. Um processo que impõe sacrifícios, mas necessário para que a gente possa construir um futuro melhor para o Vasco", disse Amodeo.

O ex-jogador Pedrinho foi eleito presidente no final de 2023 com a missão de reestruturar o Vasco. O clube se tornou SAF em 2022, quando a empresa 777 Partners adquiriu 70% dos direitos do clube.