STJD reverte suspensão de Abel, e técnico está livre para comandar o Palmeiras no Derby

O Tribunal Pleno do STJD reverteu nesta quinta-feira a suspensão do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, em multa de R$100 mil. O treinador alviverde estava sendo julgado por ter praticado um gesto obsceno no duelo contra o Flamengo, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em direção à arbitragem.

"Meu voto é pela homologação da transação disciplinar celebrada entre a procuradoria geral da justiça desportiva, Sociedade Esportivas Palmeiras e o treinador Abel Ferreira, convertendo a pena de suspensão em duas partidas em multa pecuniária de 100 mil reais a ser paga nos termos e condições estabelecidas na proposta de transação", disse o auditor Marco Choy, em nota divulgada pelo STJD.

Abel foi acusado pela prática da infração tipificada no artigo 258, inciso 2º, II, na forma do artigo 171, inciso 1º, ambos do CBJD. Inicialmente, o português teria que cumprir dois jogos de suspensão por conta do ato. No entanto, o técnico está livre para comandar o time, e o Palmeiras terá que arcar com a multa.

Gesto obsceno cometido por Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Reprodução/Amazon Prime)

De acordo com a súmula do árbitro Anderson Daronco, responsável por apitar a partida, Abel teria "praticado gesto obsceno contra as decisões arbitragem, de maneira ofensiva, tocando suas partes íntimas". O juiz, com auxílio do VAR, expulsou o comandante português na ocasião.

Abel Ferreira chegou a assumir o gesto obsceno, mas negou intenção de ofender qualquer pessoa. Ele, ainda, afirmou que havia se desculpado com seus jogadores.

A partida ocorreu no dia 7 de agosto deste ano. O Palmeiras venceu o Flamengo por 1 a 0, mas o placar não foi o suficiente para o Verdão avançar na competição, já que foi derrotado na ida por 2 a 0.

Agora, Abel está livre para estar junto à equipe na beira do campo na reta final do Campeonato Brasileiro. O Alviverde entra em campo na próxima segunda-feira para o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O Derby está marcado para acontecer nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília).