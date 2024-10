Abel Ferreira está entre os 3 melhores técnicos de 2024? Colunistas debatem

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, não é um dos três melhores da temporada 2024, concordaram os comentaristas Renato Maurício Prado, Arnaldo Ribeiro e Luís Rosa no Fim de Papo desta quinta (31).

Campeão paulista no primeiro semestre, o Palmeiras foi eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Agora, o time é vice-líder do Brasileirão e ainda tem chances de ser tricampeão consecutivo.

RMP: Mais um pouco e não estaria no top 5

Esse ano, eu coloco à frente do Abel o Artur Jorge, o Milito... E o Roger Machado está fazendo um grande trabalho. Tem o Vojvoda também. Daqui a pouco não está nem no top 5.

Renato Maurício Prado

Luís Rosa: Abel não é imune a críticas

Eu acho que hoje ele não está no top 3 do Brasil. É vitorioso, inteligente. São quatro anos muito bons. Mas não é imune a críticas.

Luís Rosa

Arnaldo: Situação parecida com a do Muricy em 2008

É a mesma situação do Muricy [Ramalho, ex-treinador do São Paulo] em 2008, quando ele foi tricampeão brasileiro consecutivo. Tinha uma insatisfação interna por mais uma eliminação da Libertadores, o São Paulo chegou a ficar 11 pontos atrás do Grêmio, mas ganhou.