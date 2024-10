Grêmio finaliza preparação para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão

O Grêmio finalizou na manhã desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, a preparação para enfrentar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. A partida ocorre no Maracanã e está marcada para esta sexta-feira, às 21h (de Brasília).

O aquecimento começou na academia com exercícios de força. Em seguida, já no campo, o elenco foi dividido em dois grupos. Enquanto os jogadores de linha focaram em agilidade e troca de passes rápidos em espaços reduzidos, sob a supervisão da equipe de preparação física, os goleiros participaram de exercícios de impulsão, saídas em bola e posicionamento sob orientação do preparador de goleiros Mauri Lima.

Em seguida, o treinador Renato Gaúcho conduziu atividades dinâmicas de passes curtos e movimentação em campo reduzido com todo o grupo, aproveitando para passar orientações aos atletas. O elenco do Grêmio embarca para o Rio de Janeiro ainda nesta tarde.

Atualmente, o Grêmio aparece na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos conquistados. A equipe vai em busca da vitória contra o Fluminense para se afastar de vez da zona de rebaixamento.

Para a partida contra o Fluminense, Renato Gaúcho deve ter todo o elenco à disposição. Diego Costa e Dodi, suspensos na última rodada, podem reforçar o time, além de Kannemann que teve forte virose mas tende a voltar.