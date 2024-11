Fluminense x Grêmio: saiba prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Um confronto direto entre tricolores abre a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense recebe o Grêmio nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em um jogo que ambos precisam vencer para afastar o risco de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Vindo de uma derrota de 2 a 1 para o Vitória e precisando reagir, o Fluminense aparece com 36 pontos, dois a menos que o Grêmio, que ganhou novo fôlego com o triunfo de 3 a 1 sobre o Atlético-GO. Ambos ainda estão próximos do Bragantino, que abre a zona da degola com 34 pontos.

Mano Menezes, técnico do Fluminense, tenta tirar o peso extra do jogo, um confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento. Mas isso não significa que ele não esteja dando a devida importância ao duelo.

"Trata-se de um jogo como qualquer outro, importante como todos os que estamos disputando neste Campeonato Brasileiro. E temos que nos empenhar e tentar ganhar como fazemos em todas as ocasiões", disse ele.

Sem suspensos, o Fluminense deverá contar com o retorno do zagueiro Thiago Silva, recuperado de lesão no calcanhar esquerdo.

Pelo lado do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho vem sendo alvo de críticas pelo fato de o time não estar performando bem. Mas ele parece mais interessado em se livrar de vez do risco de rebaixamento.

"A nossa preocupação neste momento é em ganhar os nossos jogos, independentemente de estarmos jogando bem ou jogando mal. A nossa preocupação maior neste momento é somar os pontos", disse ele.

Para este duelo o Grêmio contará com o retorno do volante Dodi e do atacante Diego Costa, que cumpriram suspensão diante do Atlético-GO. Mas apenas o volante começa jogando, formando dupla de proteção aos zagueiros com Villasanti.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X GRÊMIO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 1 de novembro de 2024 (Sexta-feira)



Horário: 21h(de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)



VAR: Rafael Traci (SC)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Victor Hugo, Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias e Kauã Elias



Técnico: Mano Menezes

GRÊMIO: Agustín Marchesín, João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Mathías Villasanti, Dodi, Edenilson, Franco Cristaldo e Yeferson Soteldo; Martin Braithwaite



Técnico: Renato Gaúcho