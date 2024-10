Piquerez avança em recuperação, e Palmeiras segue preparação para Derby pelo Brasileirão

O Palmeiras fez mais uma atividade na Academia de Futebol, na manhã desta quinta-feira, em preparação para o duelo contra o Corinthians, que acontece na segunda-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

O técnico Abel Ferreira contou com duas novidades no dia: as presenças do zagueiro Murilo e do lateral-esquerdo Piquerez no aquecimento e na primeira parte da atividade. O primeiro iniciou o processo de transição física após lesão na coxa direita, enquanto o uruguaio avançou uma etapa no cronograma após cirurgia no joelho esquerdo.

Ambos participaram como coringa de um pedaço do treino. Neste trabalho, de um lado os atletas aprimoraram enfrentamentos, enquanto do outro, com dois times em campo, foram aperfeiçoados construções de jogadas, raciocínios, movimentações específicas e marcações, entre outros aspectos.

Por fim, houve ainda um treino com o campo mais aberto, com duas equipes no gramado, sem a dupla que está em transição física.

Para o duelo contra o Corinthians, Abel terá os retornos de Marcos Rocha e Aníbal Moreno, que cumpriram suspensão automática no confronto contra o Fortaleza. Por outro lado, ainda terá os desfalques de Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Lázaro (dores no joelho esquerdo).

Mais cedo, o treinador palmeirense teve a notícia que está liberado para comandar a equipe. Abel foi julgado pelo Tribunal Pleno do STJD por "gestos obscenos" em duelo contra o Flamengo, em agosto, pela Copa do Brasil, e teve a pena de suspensão revertida em multa.

O Palmeiras é o vice-líder da competição, com 61 pontos, três atrás do Botafogo. O Corinthians, por sua vez, está na 15ª posição, com 35 pontos.