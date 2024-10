Fluminense lamenta morte do pianista Arthur Moreira Lima

Na manhã desta quinta-feira, o Fluminense lamentou a morte de Arthur Moreira Lima, um dos maiores pianistas que já existiu. O profissional era torcedor ilustre do clube e foi um dos intérpretes do hino do clube no piano.

"Lamentamos profundamente o falecimento de Arthur Moreira Lima, um dos maiores pianistas de todos os tempos. Tricolor de coração, Moreira Lima, entre tantos outros méritos em sua carreira, foi um dos maiores intérpretes do hino do Fluminense no piano. Desejamos muita força aos familiares, amigos e fãs deste ícone da nossa arte", foi escrito pelo Fluminense nas redes sociais.

Arthur Moreira Lima faleceu na noite desta quarta-feira, aos 84 anos, em Florianópolis, Santa Catarina. Ele vinha tratando um câncer intestinal diagnosticado no ano passado e estava internado havia duas semanas no Imperial Hospital de Caridade.

O velório de Arthur está previsto para esta quinta-feira no Jardim da Paz, também em Florianópolis.