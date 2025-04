Hugo Calderano vence número 1 do mundo e conquista título inédito da Copa do Mundo de tênis de mesa

Na manhã deste domingo, Hugo Calderano duelou com o chinês Lin Shidong, atual número 1 do ranking mundial, e venceu por 4 a 1, com parciais de 6/11, 11/7, 11/9, 11/4 e 11/5, em jogo válido pela grande final da Copa do Mundo de tênis de mesa. Assim, o brasileiro se tornou o primeiro atleta fora da Ásia ou Europa a conquistar o título mundial.

Este foi o sexto triunfo de Hugo no torneio. O brasileiro havia já vencido o canadense Eugene Wang, os japoneses Yukiya Uda, Hiroto Shinozuka e Tomokazu Harimoto, e o chinês Wang Chuqin.

"É louco falar sobre isso. Antes de começar o torneio, eu não poderia imaginar chegar até uma semifinal, ser campeão, vencer do número 3, ganhar do número 2. É muito louco colocar meu nome na história do tênis de mesa", disse Hugo Calderano.

O atleta comentou da importância de conquistar o título após o momento difícil nos Jogos Olímpicos de Paris. Na competição, Hugo foi eliminado pelo Truls Moregard na semifinal e, posteriormente, superado pelo francês Félix Lebrun na disputa do bronze.

"É importante ganhar um título, principalmente após os Jogos Olímpicos. Eu sempre trabalhei muito e sempre acreditei em mim. Se eu falasse comigo há um mês atrás, eu estava realmente mal. Agradeço a todos pelo apoio, eu sempre leio todas as mensagens, as vezes não tenho tempo de responder, mas estou muito grato pelo suporte do Brasil, da minha família, dos meus amigos, obrigado", agradeceu Hugo, emocionado.

O jogo

A partida começou com o primeiro set sendo vencido por 11 a 6 pelo chinês. Lin Shidong perdeu apenas dois pontos em seu saque, contra quatro do brasileiro.

Já no segundo set, Hugo reagiu e chegou a ficar em vantagem por 5 a 4. Shidong não desanimou e mostrou força ao empatar em 6 a 6. O brasileiro, porém, reassumiu a vantagem e venceu por 11 a 7.

Shidong até saiu na frente no penúltimo set, mas Hugo deixou tudo igual em 5 a 5. Os atletas fizeram uma disputa acirrada até chegar em 9 a 9, até o brasileiro fechar por 11 a 9.

Embalado, Hugo, que aproveitou os saques e distribuiu bem as jogadas, venceu os dois últimos por 11 a 4 e 11 a 5, respectivamente.