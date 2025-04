Lewandowski se machuca e deve desfalcar Barcelona em final contra o Real e na Liga dos Campeões

A vitória sofrida diante do Celta de Vigo, por 4 a 3, com gol decisivo aos 52 minutos do segundo tempo, neste sábado, era motivos apenas celebração no Barcelona. Mas o problema clínico do goleador Lewandowski virou motivo de preocupação. O polonês teve uma lesão muscular confirmada e pode perder as semifinais da Liga dos Campeões diante da Inter de Milão e também a final da Copa do Rey diante do Real Madrid.

"Exames realizados neste domingo confirmaram que o jogador titular Robert Lewandowski sofreu uma lesão no semitendíneo esquerdo. Seu retorno será determinado pelo seu progresso", informou o Barcelona.

O problema pode afastar o camisa 9 de campo por no mínimo três semanas. No período, o Barcelona define a Copa do Rey com o Real Madrid no dia 26 de abriu, além de encarar a Inter de Milão nos dias 30, na Espanha, e em 6 de maio na Itália.

Na disputa do título do Campeonato Espanhol, Lewandowski também corre risco de perder o clássico, agendado para dia 11 de maio, na Catalunha. Antes de encarar os vice-líderes merengues, a equipe enfrenta o Mallorca e o Real Valladolid.

Sem o polonês, o técnico Hansi Flick vai utilizar Ferran Torres. O reserva já vinha sido utilizado em jogos nos quais Lewandowski ganhou descanso e no fim de semana formaram parceria, com Lamal Yamine sendo o poupado diante do Celta de Vigo - o jovem entrou no decorrer da partida.