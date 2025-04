Piastri vence GP da Arábia Saudita e assume a liderança do Mundial de Fórmula 1

Neste domingo, o australiano Oscar Piastri, da McLaren, venceu o Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1. O piloto largou em segundo no grid, conseguiu ultrapassar Max Verstappen e conquistou a sua terceira prova na temporada. Antes, havia vencido as etapas da China e do Bahrein.

A segunda posição ficou com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, fechou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, acabou na 18ª posição.

Com 99 pontos, Oscar Piastri assumiu a liderança do Mundial. Lando Norris é o segundo com 89, seguido por Max Verstappen, com dois a menos. A próxima etapa do campeonato será em Miami, nos Estados Unidos, no dia 4 de maio.

Como foi a corrida

Na largada, Yuki Tsunoda (Red Bull) e Pierre Gasly (Alpine) colidiram e tiveram que abandonar a prova. Antes da entrada do safety car, Max Vertsappen (Red Bull) realizou ultrapassagem irregular em Oscar Piastri (McLaren) e recebeu uma penalidade de cinco segundos.

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), que largou na 20ª posição do grid, não teve bom desempenho na corrida. O brasileiro ficou em 18º lugar, aproveitando o abandono de Tsunoda e Gasly.

Na parada dos boxes, por volta da 22ª volta, a Ferrari cresceu na corrida. Charles Leclerc aproveitou a ausência de Verstappen para atacar Piastri e, assim, tomar a dianteira da prova.

Com 30 voltas percorridas, Leclerc, Piastri, Verstappen, Norris e Russell se isolaram nas cinco primeiras posições, abrindo mais de 15 segundos em relação a Kimi Antonelli (Mercedes).

Na reta final da corrida, com 14 voltas restantes, Piastri ultrapassou Leclerc e assumiu a liderança da prova. Apesar de Verstappen atacar o australiano no restante do percurso, o piloto da McLaren manteve a liderança até o final.

Restando cinco voltas para o final, Lando Norris (McLaren) atacou Leclerc, mas não conseguiu ultrapassar. Assim, a terceira posição ficou com o piloto da Ferrari.

Veja como ficou o grid completo do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1:

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. George Russell (Mercedes)

6. Kimi Antonelli (Mercedes)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Carlos Sainz Jr. (Williams)

9. Alex Albon (Williams)

10. Isack Hadjar (Racing Bulls)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

13. Oliver Bearman (Haas)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

16. Lance Stroll (Aston Martin)

17. Jack Doohan (Alpine)

18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

19. Yuki Tsunoda (Red Bull) - ABANDONOU

20. Pierre Gasly (Alpine) - ABANDONOU