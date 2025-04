Calderano chora após título histórico: 'Há um mês, eu estava muito mal'

Hugo Calderano não conteve as lágrimas após vencer Lin Shidong e faturar o título da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. Pouco depois de dar show e aplicar 4 sets a 1 no chinês, o brasileiro desabafou ao falar sobre a volta por cima nos últimos meses, já que saiu das Olimpíadas de Paris sem medalhas.

Vitória épica. "Eu não sei, é maluco falar sobre isso. Antes do torneio, eu não poderia imaginar, é claro que estou muito feliz pelo título."

Adversários duros. "Ganhar de adversários tão fortes [números 3 e 2 do mundo] e agora do número 1 do mundo é algo doido para mim. Coloquei meu nome na história do tênis de mesa."

Reviravolta. "Se você falasse comigo há um mês, eu estava realmente mal. Eu queria agradecer a todos pela torcida. Leio todas as mensagens, às vezes não consigo responder, mas estou muito grato pela torcida do Brasil."

Como foi o jogo

O chinês começou neutralizando as ações do brasileiro e venceu o 1° set com tranquilidade. Shidong mostrou tranquilidade desde o início e cravou 11-6.

Calderano não se intimidou e empatou a partida rapidamente explorando os erros do adversário, cravando 11-7 e deixando tudo igual.

A virada veio com uma boa pitada de emoção: no ponto a ponto, o brasileiro fez 11-9 e se colocou em vantagem na final.

Shidong foi amassado no 4° set: desnorteado, o chinês não conseguiu impor seu ritmo diante de um oponente inspiradíssimo: 11-4.

Calderano fechou o jogo após nova vitória monumental, desta vez cravando 11-5 e encerrando a Copa do Mundo com chave de ouro para o Brasil.