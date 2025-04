Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Botafogo: veja onde assistir

Atlético-MG e Botafogo entram em campo hoje (20), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

O Atlético-MG segue em busca do primeiro triunfo no Brasileirão. Na última rodada, o Galo enfrentou o Santos fora de casa e acabou derrotado por 2 a 0.

Do outro lado, o Botafogo tenta embalar na competição. A equipe venceu apenas uma vez nas três primeiras rodadas e, no jogo passado, ficou no empate em 2 a 2 com o São Paulo.

Atlético-MG x Botafogo -- Campeonato Brasileiro