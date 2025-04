Rebeca Andrade revela emoção com foto 'reverência': 'Fico arrepiada'

A foto com Rebeca Andrade no topo do pódio e as ginastas americanas Simone Biles e Jordan Chiles reverenciando a brasileira entrou para a eternidade dos momentos olímpicos. Tanto que nem a própria Rebeca superou.

Ainda fico arrepiada quando penso nela. Ver a bandeira brasileira e ouvir o hino do meu país. Foi incrível.

O que aconteceu

A ginasta brasileira está em Madri para o Prêmio Laureus, o "Oscar do Esporte", e concorre ao prêmio na categoria "Retorno do Ano".

Rebeca contou que ainda se emociona ao lembrar do momento em Paris, com o hino brasileiro e a representatividade do pódio:

Quando voltei, vi a recepção e as pessoas me dizendo o quanto tinham gostado. Foi incrível. Ver três mulheres negras no pódio. Você também tem que estar ciente de onde cada um vem. Sou de um país sem tradição em ginástica e quero ganhar essa medalha. É uma forma de mostrar que acreditar em si mesmo é uma vitória e pode servir de modelo para os jovens. Se você quer algo, seus sonhos podem se tornar realidade.

Rebeca Andrade pode se tornar a primeira brasileira a vencer o Prêmio Laureus. Honraria que ela sonha em colocar na sua já vasta galeria:

É uma honra poder ser a pessoa que pode fazer isso acontecer. A gente trabalha tanto e treina tanto dentro do ginásio, mas nunca pensei que poderia alcançar outros lugares tão grandes. Só pela indicação já me senti muito feliz, muito orgulhosa de estar aqui, de poder ser uma representante, de ter um nome brasileiro, de toda nossa nação, de tudo que a gente é. Me sinto muito feliz.

disse Rebeca.

A brasileira concorre em uma categoria que premia histórias de superação. Rebeca conquistou o ouro olímpico depois de ter enfrentado três cirurgias nos joelhos.