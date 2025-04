Confrontos das oitavas de final do NBB estão definidos; confira detalhes

As últimas partidas da fase de classificação do NBB 2024/25 foram realizados no último sábado, já com os 16 times que seguem para os playoffs conhecidos. Com as colocações definidas e com base no chaveamento olímpico (1º x 16º, 2º x 15º,...), os duelos estão estipulados e com datas definidas para suas disputas.

Todas as fases de mata-mata serão no formato melhor de cinco, com a maioria dos duelos na casa do time que teve a melhor campanha. Assim, a série começa na casa da equipe de campanha inferior. Posteriormente, os outros dois confrontos acontecem no ginásio de quem ficou mais acima da tabela e, havendo a necessidade, o quarto volta para onde foi o primeiro. O quinto, por fim, acontece onde ocorreram os jogos 2 e 3.

KTO/ Minas (1º) x Desk Manager Mogi Basquete (16º)

Jogo 1 - 26/04 (Sábado) - 18h - Prof Hugo Ramos (YouTube do NBB e NBB BasquetPass)



Jogo 2 - 29/04 (Terça-feira) - 19h - Arena UniBH (YouTube do NBB e NBB BasquetPass)



Jogo 3 - 01/05 (Quinta-feira) - 18h - Arena UniBH (YouTube do NBB e NBB BasquetPass)



Jogo 4 (se necessário) - 04/05 (Domino) - 11h - Prof Hugo Ramos (a definir)



Jogo 5 (se necessário) - 07/05 (Quarta-feira) - 19h - Arena UniBH (a definir)

R10 Score Vasco da Gama (8º) x Farma Conde/São José Basketball (9º)

Jogo 1 - 23/04 (Quarta-feira) - 19h30 - Farma Conde Arena (YouTube do NBB e NBB BasquetPass)



Jogo 2 - 26/04 (Sábado) - 17h - São Januário (TV Cultura, YouTube do NBB e NBB BasquetPass)



Jogo 3 - 28/04 (Segunda-feira) - 19h30 - São Januário (UOL, YouTube do NBB e NBB BasquetPass)



Jogo 4 (se necessário) - 02/05 (Sexta-feira) - 19h30 - Farma Conde Arena (a definir)



Jogo 5 (se necessário) - 05/05 (Segunda-feira) - 19h30 - São Januário (a definir)

CAIXA/Brasília Basquete (4º) x São Paulo (13º)

Jogo 1 - 24/04 (Quinta-feira) - 20h - MorumBis (YouTube DPC TV e NBB BasquetPass)



Jogo 2 - 28/04 (Segunda-feira) - 20h - Arena BRB/Nilson Nelson (YouTube do NBB e NBB BasquetPass)



Jogo 3 - 30/04 (Quarta-feira) - 20h - Arena BRB/Nilson Nelson (YouTube do NBB e NBB BasquetPass)



Jogo 4 (se necessário) - 03/05 (Sábado) - a definir - MorumBis (a definir)



Jogo 5 (se necessário) - 06/05 (Terça-feira) - 20h - Arena BRB/Nilson Nelson (a definir)

Bauru Basket (5º) x Paulistano/CORPe (12º)

Jogo 1 - 22/04 (Terça-feira) - 20h15 - Gin. Antonio Prado Jr. (ESPN)



Jogo 2 - 25/04 (Sexta-feira) - 19h30 - Panela de Pressão (YouTube do NBB e NBB BasquetPass)



Jogo 3 - 27/04 (Domingo) - 18h - Panela de Pressão (YouTube do NBB e NBB BasquetPass)



Jogo 4 (se necessário) - 30/04 (Quarta-feira) - 19h30 - Gin. Antonio Prado Jr. (a definir)



Jogo 5 (se necessário) - 03/05 (Sábado) - 18h - Panela de Pressão (a definir)

Flamengo (2º) x Caxias do Sul Basquete (15º)

Jogo 1 - 23/04 (Quarta-feira) - 20h30 - Sesi (sportv)



Jogo 2 - 27/04 (Domingo) - 11h - Tijuca (sportv)



Jogo 3 - 29/04 (Terça-feira) - 20h - Tijuca (sportv)



Jogo 4 (se necessário) - 02/05 (Sexta-feira) - 20h - Sesi (sportv)



Jogo 5 (se necessário) - 05/05 (Segunda-feira) - 19h - Maracanãzinho (sportv)

União Corinthians (7º) x Corinthians (10º)

Jogo 1 - 25/04 (Sexta-feira) - 20h - Wlamir Marques (YouTube do NBB e NBB BasquetPass)



Jogo 2 - 28/04 (Segunda-feira) - 20h - Gin. Poliesportivo Arnão (ESPN)



Jogo 3 - 30/04 (Quarta-feira) - 19h30 - Gin. Poliesportivo Arnão (YouTube do NBB e NBB BasquetPass)



Jogo 4 (se necessário) - 03/05 (Sábado) - a definir - Wlamir Marques (a definir)



Jogo 5 (se necessário) - 06/05 (Terça-feira) - 19h30 - Gin. Poliesportivo Arnão (a definir)

Sesi Franca (3º) x Pato Basquete (14º)

Jogo 1 - 24/04 (Quinta-feira) - 19h30 - Gin. do Sesi (YouTube do NBB e NBB BasquetPass)



Jogo 2 - 29/04 (Terça-feira) - 20h - Pedrocão (YouTube do NBB e NBB BasquetPass)



Jogo 3 - 01/05 (Quinta-feira) - 19h - Pedrocão (ESPN)



Jogo 4 (se necessário) - 04/05 (Domingo) - 11h - Gin. do Sesi (a definir)



Jogo 5 (se necessário) - 07/05 (Quarta-feira) - 20h - Pedrocão (a definir)

Pinheiros (6º) x Unifacisa (11º)

Jogo 1 - 22/04 (Terça-feira) - 19h30 - Arena Unifacisa (YouTube do NBB e NBB BasquetPass)



Jogo 2 - 25/04 (Sexta-feira) - 20h - Gin. Poliesportivo H. Villaboim (YouTube do NBB e NBB BasquetPass)



Jogo 3 - 27/04 (Domingo) - 11h - Gin. Poliesportivo H. Villaboim (YouTube do NBB e NBB BasquetPass)



Jogo 4 (se necessário) - 01/05 (Quinta-feira) - 19h30 - Arena Unifacisa (a definir)



Jogo 5 (se necessário) - 04/05 (Domingo) - 11h - Gin. Poliesportivo H. Villaboim (a definir)